ITM Power Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 09.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die ITM Power Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute bei der ITM Power Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +144,17 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -29,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +137,39 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -29,57 % 1 Monat -23,03 % 3 Monate +144,17 % 1 Jahr +96,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 09.06.2026, 11:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursverfall von ITM Power nach MSCI-Aufnahme, trotz positiver Fundamentaldaten. Bewertungsziele reichen von ca. 200 Pence bis 60 Pence als faire Basis; diskutiert werden niedrigere Kapitalkosten, bessere Aussichten im UK-Wasserstoffsektor und Förderprogramme. SAU-Zuschüsse von 46,5 Mio. Pfund plus Ausbau der Chronos-Produktion in Sheffield könnten die Profitabilität stärken; Juni-Entscheidung erwartet. Short-Quote bleibt hitzig; Goldman-Sachs-Einfluss wird genannt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -6,68 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,70 %. Siemens Energy legt um +0,26 % zu

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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