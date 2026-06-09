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    Besonders beachtet!

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    Eutelsat Communications Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eutelsat Communications Aktie bisher um +4,83 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.06.2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Eutelsat Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026

    Die Eutelsat Communications Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,83 % auf 3,1670 zulegen. Das sind +0,1460  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,1670, mit einem Plus von +4,83 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Eutelsat Communications Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +56,83 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -20,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +76,73 % gewonnen.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,55 %
    1 Monat +9,14 %
    3 Monate +56,83 %
    1 Jahr +19,13 %
    Stand: 09.06.2026, 11:19 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Eutelsat. Kernpunkte sind Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf Einstiegslevel (ca. 3,0–3,2 EUR), charttechnische Marken um 3,00 und 2,65 EUR sowie fundamentale Ziele (Umsatzwachstum 2026–2029, LEO-Umsatz, Netto-Verschuldungs-EBITDA ~2,7x) und neue LEO-Partnerschaften (Finnland/Voimatel) im Umfeld SpaceX/Starlink.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd. € wert.

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    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    +3,54 %
    -20,55 %
    +9,14 %
    +56,83 %
    +19,13 %
    -50,36 %
    -71,34 %
    -81,23 %
    -73,47 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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    Verfasst von Markt Bote
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