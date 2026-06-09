Plattformen müssen Kinder besser schützen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Philologenverband (DPhV) fordert vor den erwarteten Empfehlungen der Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" strengere Regeln für soziale Medien und Smartphones. Der Verband sieht dabei vor allem die Plattformanbieter in der Verantwortung. "Wenn Kindern und Jugendlichen die Selbstdisziplin zugeschrieben wird, die selbst vielen Erwachsenen fehlt, dann entlastet das genau jene Plattformanbieter, die in die Pflicht genommen werden müssen", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing.

Für Lehrkräfte sei problematische Handynutzung längst Alltag, oft schon vor Unterrichtsbeginn, argumentiert der Verband. Sie erlebten täglich, wie Schülerinnen und Schüler gegen Chatnachrichten, Push-Mitteilungen und Videos in Endlosschleifen kämpften und sich dem oft kaum entziehen könnten, sagte Lin-Klitzing. Studien zeigten, dass inzwischen 60 Prozent ein suchtähnliches Nutzungsverhalten aufwiesen. "Wer Kinder schützen will, muss vor allem die regulieren, die von ihrer Aufmerksamkeit profitieren."