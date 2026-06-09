GOLDMAN SACHS stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 400 auf 900 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Schneider erhöhte am Montag seine Ergebnisschätzung aufgrund der besseren Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung des KI-Konzerns. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal rechnet er erneut mit starken Ergebnissen. Die Erwartungen der Anleger seien allerdings enorm hoch, schrieb der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 17:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 17:01 / EDT
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Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 857,6EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 400
Währung: USD
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