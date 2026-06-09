GOLDMAN SACHS stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 400 auf 900 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Schneider erhöhte am Montag seine Ergebnisschätzung aufgrund der besseren Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung des KI-Konzerns. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal rechnet er erneut mit starken Ergebnissen. Die Erwartungen der Anleger seien allerdings enorm hoch, schrieb der Experte./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 17:01 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 857,6EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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