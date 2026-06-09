LiberNovo Maxis, der ultimative Stuhl für große und kräftig gebaute Menschen

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / Die Maxis-Serie wurde von Grund auf für größere Körpergrößen entwickelt und kommt am 16. Juni ab 829 € auf den Markt, mit Super-Frühbucherrabatten von bis zu 48 % auf den UVP.

Für Käufer mit großer Statur beginnt die Suche nach einem ergonomischen Stuhl meist mit dem Datenblatt. Die meisten Stühle in diesem Segment basieren auf dem standardmäßigen ergonomischen Grundkonzept und wurden lediglich vergrößert, anstatt von vornherein für einen größeren Körperbau konzipiert zu sein. Die Maxis-Serie von LiberNovo, die am 16. Juni auf den Markt kommt, ist die erste Produktlinie der Marke, die von Anfang an speziell für diesen Körperbau entwickelt wurde. Sie ist in drei Konfigurationen erhältlich, zusammen mit zwei Neuzugängen zur LiberNovo Omni-Familie.

Größere Abmessungen – bewusst entwickelt

Standardmäßige ergonomische Stühle sind für eine Körpergröße von etwa 5'9" (etwa 1,75 m) und ein Gewicht von 170 lb (77 kg) ausgelegt. Maxis ist für Körpergrößen und Gewichte konzipiert, die von diesen Maßen abweichen. Die 52 cm tiefe Sitzfläche reicht vollständig unter die Oberschenkel, sodass die Vorderkante die Durchblutung nicht schon am Nachmittag einschränkt. Das Gestell ist BIFMA-zertifiziert für 181 kg (399 lb) und wird von einer Basis aus Aluminiumdruckguss getragen, die auch unter Belastung stabil bleibt. Breitere Armlehnen und eine höhere Rückenlehne runden die Geometrie ab und bieten breitschultrigen Nutzern echten seitlichen Halt und Unterstützung entlang der Wirbelsäule, anstatt auf einem Stuhl zu sitzen, der für kleinere Personen konzipiert ist.

Bei der Neigungsverstellung zahlt sich dieses Design aus. Die fünfstufige Neigungsverstellung reicht von 105° bis 160°, wobei die dynamische Stütze einen schwereren Körper in jeder Stufe stabil hält.

Drei Konfigurationen, drei Preisklassen

Maxis ist in drei Versionen erhältlich. Maxis Manual ist das Basismodell: fünfstufige Verstellung, Sockel aus Aluminiumlegierung, keine elektrischen Funktionen, in Graphit. Einführungspreis 829 € (UVP 1.399 €). Maxis Electric bietet zusätzlich eine elektrische Lendenwirbelstütze und die Wirbelsäulenstreckfunktion für Nutzer, die eine Feinabstimmung per Knopfdruck wünschen, in Graphite oder Glacier. Einführungspreis 1.079 € (UVP 1.969 €). Maxis Airflow ist das Spitzenmodell und ergänzt die elektrischen Funktionen des Electric um die Active Airflow-Sitzbelüftung und den hochwertigen Gaberial-Stoff für Nutzer, denen schnell warm wird oder die längere Sitzphasen absolvieren. Einführungspreis 1.269 € (UVP 2.099 €).