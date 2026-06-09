ANALYSE-FLASH
Barclays belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1800 Pence
- Barclays belässt GSK auf Underweight mit 1800p
- Übernahme von Nuvalent stärkt Onkologie Forschung
- Überwindung der HIV Patentklippe als mögliche Folge
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von Nuvalent stärke die Onkologie-Forschung der Briten mit fortgeschrittenen Studienkandidaten, schrieb James Gordon am Dienstag. Dies dürfte helfen, die "HIV-Patentklippe" zu umschiffen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:40 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 21,45 auf Tradegate (09. Juni 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 86,53 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -21,41 %/+15,58 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 1800 Euro
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Community Beiträge zu GSK - A3DMB5 - GB00BN7SWP63
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GSK ist bei mir auf der Watchlist, wenn bei mir mal wieder Pharma an der Reihe ist, schaue ich mir die Aktie genauer an.