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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1800 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt GSK auf Underweight mit 1800p
    • Übernahme von Nuvalent stärkt Onkologie Forschung
    • Überwindung der HIV Patentklippe als mögliche Folge
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1800 Pence
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von Nuvalent stärke die Onkologie-Forschung der Briten mit fortgeschrittenen Studienkandidaten, schrieb James Gordon am Dienstag. Dies dürfte helfen, die "HIV-Patentklippe" zu umschiffen./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:40 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 21,45 auf Tradegate (09. Juni 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 86,53 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -21,41 %/+15,58 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 1800 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1800,00£, was eine Steigerung von +9564,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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