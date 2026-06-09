Barclays belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1800 Pence

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Was ist mit der Aktie los?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 21,45 auf Tradegate (09. Juni 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 86,53 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -21,41 %/+15,58 % bedeutet.