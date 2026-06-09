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    AKTIEN IM FOKUS

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    Symrise an Dax-Spitze - Analysten auch bei Givaudan positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise-Aktie steigt 5,1 Prozent auf 79,66 Euro
    • JPMorgan: 3% organisches Wachstum, Kursziel 100
    • Papiere von Givaudan steigen rund sechs Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Symrise an Dax-Spitze - Analysten auch bei Givaudan positiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Analysten-Lob hat die Aktien von Symrise am Dienstag kräftig angetrieben. Sie stiegen am Vormittag um 5,1 Prozent auf 79,66 Euro an die Spitze im Dax . Damit sprangen die Aktien des Herstellers von Aromen und Duftstoffen auch zurück über die 21-Tageslinie als technischer Indikator für den kurzfristigen Trend. Das Kursplus im laufenden Jahr beträgt mittlerweile mehr als 15 Prozent.

    JPMorgan-Analyst Edward Hockin blickt optimistisch auf die Ende Juli anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal. Er rechnet mit einer Belebung des organischen Umsatzwachstums auf drei Prozent. Symrise profitiere von einer günstigeren Vergleichsbasis und einer soliden Entwicklung in den Geschäften rund um Parfüm sowie Lebensmittel und Getränke. Dazu käme eine schrittweise Erholung im Geschäft mit Haustiernahrung und kosmetischen Inhaltsstoffen. Außerdem dürften sich die Preise im Restjahr besser entwickeln.

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    In der Folge hält Hockin an seinem "Overweight"-Votum mit einem Kursziel von 100 Euro fest. Damit gehört der Experte zu den optimistischsten Analysten unter den von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten. Bis zu diesem Kursziel hätten die Symrise-Aktien noch rund ein Viertel Aufwärtspotenzial. Die aktuelle Bewertung des Herstellers von Aromen und Duftstoffen sei weiterhin attraktiv, schrieb Hockin. Die Margen erwartet er allerdings noch immer unter Druck, weshalb er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie kaum veränderte.

    Tags zuvor hatte eine Branchenstudie der US-Investmentbank Goldman Sachs die Symrise-Aktien noch belastet. In dieser ging Analystin Georgina Fraser von einem neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche aus. Sie stufte Symrise daher am Montag auf "Neutral" ab und setzte stattdessen auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan , bei dem die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt würden.

    Nun sprach auch Deutsche-Bank-Expertin Virginie Boucher-Ferte eine Kaufempfehlung für Givaudan aus. Bei einer Branchenveranstaltung habe sich neben dem Schweizer Unternehmen aber auch das Symrise-Management zuversichtlich geäußert. Die Nachfrage bleibe solide und dürfte bei den Herstellern das organische Wachstum antreiben. Die steigenden Kosten könnten überwiegend an die Kunden weitergegeben werden, was die Profitabilität für die meisten Unternehmen der Branche absichere.

    Für die Givaudan-Aktien ging es am Dienstag zuletzt um fast sechs Prozent aufwärts. Weiteren Auftrieb lieferte den Schweizern auch die JPMorgan-Analystin Celine Pannuti, die mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch" positive Kurstreiber erwartet. Mit einem organischen Wachstum von 4,1 Prozent im zweiten Quartal traut sie Givaudan sogar noch etwas mehr zu als ihr Kollege Edward Hockin für Symrise auf dem Zettel hat./niw/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 3.364 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +2,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 11,16 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,00 %/+25,00 % bedeutet.





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