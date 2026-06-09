Weitersagen lohnt sich: Insgesamt 60 Euro Bonus erhalten

Man kann Vergleichsseiten studieren, Testergebnisse lesen oder sich durch Online-Bewertungen scrollen – alles kann bei Entscheidungen, gerade im Finanzbereich, sehr hilfreich sein. Für viele Menschen sind jedoch die persönlich geteilten Erfahrungen im Freundes- oder Bekanntenkreis mit bestimmten Produkten, Dienstleistungen oder eben auch Neobrokern besonders wertvoll.

Deshalb gibt es bei SMARTBROKER+ ein attraktives Bonusprogramm:

Wer mit SMARTBROKER+ zufrieden ist und das Depot weiterempfiehlt, erhält als Dankeschön für sich und seine Freunde ganz unkompliziert zusammen 60 Euro Bonus.

Um den Bonus, also jeweils für sich selbst 30 Euro und für den erfolgreich Geworbenen 30 Euro, zu erhalten, einfach den persönlichen Einladungslink im Profilbereich der App an interessierte Bekannte und Freunde weiterleiten. Sobald die Person das Depot eröffnet und aktiv nutzt, wird die Prämie in Höhe von jeweils 30 Euro auf das jeweilige Referenzkonto überwiesen.

Wer möchte, kann den Bonus übrigens auch mehrfach erhalten: Es gibt kein Limit für erfolgreiche Empfehlungen! Weitersagen lohnt sich also im wahrsten Sinn.

Wer noch Argumente für die Empfehlung braucht:

Die Depotführung bei SMARTBROKER+ ist kostenlos

Handeln ab 0 Euro: Ab 500 Euro Ordervolumen über gettex (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen)

Weltweite Chancen: Rund 30 nationale und internationale Handelsplätze zur Auswahl

Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, ETPs, Kryptowährungen und Anleihen

Verschiedene Ordertypen: Markt-, Limit-, Stop-Loss- oder zum Beispiel Realtime-Order für individuelle Anlagestrategien

Tagesgeldkonto mit variabler Verzinsung für Guthaben bis zu 1 Million Euro

Attraktiv verzinster Wertpapierkredit der Baader Bank für mehr finanziellen Spielraum

Regelmäßig Live-Webinare zu verschiedenen Finanzthemen

Kostenloses Depot in wenigen Minuten eröffnen, die App entdecken und bei Gefallen einfach weiterempfehlen:

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.