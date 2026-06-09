Deutsche Bank Research belässt Siemens Energy auf 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 158,7 auf Tradegate (09. Juni 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -1,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 126,80 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +25,94 %/+41,69 % bedeutet.