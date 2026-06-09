Jabil Aktie mit starker Tagesperformance - 09.06.2026

Die Jabil Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,93 % auf 334,30€ zulegen. Das sind +18,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jabil Aktie. Nach einem Plus von +2,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 334,30€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Jabil ist ein US-EMS- und Design-Dienstleister, der für Industrie-, Elektronik-, Medizin-, Automotive- und Cloud-Kunden entwickelt, beschafft, fertigt und montiert. Fokus auf komplexe Elektronik, Supply-Chain- und Fertigungsoutsourcing. Starke Position im globalen EMS-Markt. Wichtige Wettbewerber: Foxconn, Flex, Celestica, Sanmina, Pegatron. USP: breite Branchenabdeckung, Engineering-Know-how, globale Fertigungs- und Logistikpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Jabil einen Gewinn von +66,31 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um +8,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Jabil auf +71,20 %.

Während Jabil heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,46 %. Damit gehört Jabil heute zu den auffälligeren Werten.

Jabil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,63 % 1 Monat +10,92 % 3 Monate +66,31 % 1 Jahr +115,76 %

Informationen zur Jabil Aktie

Stand: 09.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 106 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,45 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.