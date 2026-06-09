🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    EWE liefert tonnenweise Wasserstoff für Stahl aus Salzgitter

    EWE liefert tonnenweise Wasserstoff für Stahl aus Salzgitter
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    BERLIN/SALZGITTER/OLDENBURG (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion hat die Salzgitter AG einen wichtigen Lieferanten von grünem Wasserstoff gefunden. Mit dem Energiedienstleister EWE sei eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung von jährlich rund 10.000 Tonnen aus Emden geschlossen worden, teilten beide Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Vorgesehen ist eine Lieferung ab 2030 für zunächst sieben Jahre.

    Die Vereinbarung sei für beide Konzerne eine Neuheit. Für EWE ist es nach Unternehmensangaben der erste Großabnahmevertrag für Wasserstoff aus der 320-Megawatt-Erzeugungsanlage, die derzeit in Emden errichtet wird. Für Salzgitter ist es demnach der erste Großvertrag mit einem Wasserstoff-Lieferanten. Salzgitter will in den kommenden Jahren schrittweise auf eine nahezu emissionsfreie Stahlproduktion umstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    53,00€
    Basispreis
    7,43
    Ask
    × 8,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,94€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 7,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konzerne fordern Unterstützung aus der Politik

    "Ohne erste Lieferverträge wird sich keine deutsche Wasserstoffwirtschaft entwickeln", sagte Salzgitter-Vorstand Gunnar Groebler. Dieser Schritt sei daher mit einem Appell an die Politik verbunden, weil der Wasserstoff-Hochlauf weiter vor hohen Hürden stehe. "Es bedarf nach wie vor umfassender Maßnahmen, um die Kostenlücke zu schließen und unternehmerischen Risiken zu minimieren", betonte Groebler.

    "Eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft schützt nicht nur das Klima. Sie stärkt auch die industrielle Resilienz Europas, macht uns unabhängiger von fossilen Energieimporten und hilft dabei, Energie langfristig wettbewerbsfähig zu halten", sagte EWE-Chef Stefan Dohler. Auch er richtete sich an die Politik. Es brauche wettbewerbsfähige Strompreise, praktikable Regeln für grünen Wasserstoff und langfristige Investitionssicherheit.

    Ministerpräsident: "Die Transformation wird konkret"

    Bei der Vertragsunterzeichnung waren Gitta Connemann (CDU), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, sowie mehrere Kabinettsmitglieder aus Niedersachsen dabei. Connemann verwies darauf, dass der Bund den Umbau der Stahlproduktion in Salzgitter mit 925 Millionen Euro unterstütze und die Wasserstoffproduktion in Emden mit 267 Millionen Euro fördere.

    Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) freute sich, dass zwei starke Unternehmen aus dem Bundesland vorangehen und langfristig Verantwortung übernehmen. Verträge wie dieser zeigen aus seiner Sicht: "Die Transformation wird konkret"./bch/DP/stw

    Salzgitter

    -3,78 %
    -6,43 %
    +22,66 %
    +36,75 %
    +205,45 %
    +80,96 %
    +134,73 %
    +117,77 %
    +9.883,33 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
    Salzgitter direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 59,90 auf Tradegate (09. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -48,25 %/+8,51 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EWE liefert tonnenweise Wasserstoff für Stahl aus Salzgitter Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion hat die Salzgitter AG einen wichtigen Lieferanten von grünem Wasserstoff gefunden. Mit dem Energiedienstleister EWE sei eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung von jährlich rund …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     