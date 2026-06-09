EWE liefert tonnenweise Wasserstoff für Stahl aus Salzgitter

Die Vereinbarung sei für beide Konzerne eine Neuheit. Für EWE ist es nach Unternehmensangaben der erste Großabnahmevertrag für Wasserstoff aus der 320-Megawatt-Erzeugungsanlage, die derzeit in Emden errichtet wird. Für Salzgitter ist es demnach der erste Großvertrag mit einem Wasserstoff-Lieferanten. Salzgitter will in den kommenden Jahren schrittweise auf eine nahezu emissionsfreie Stahlproduktion umstellen.

BERLIN/SALZGITTER/OLDENBURG (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion hat die Salzgitter AG einen wichtigen Lieferanten von grünem Wasserstoff gefunden. Mit dem Energiedienstleister EWE sei eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung von jährlich rund 10.000 Tonnen aus Emden geschlossen worden, teilten beide Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Vorgesehen ist eine Lieferung ab 2030 für zunächst sieben Jahre.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Konzerne fordern Unterstützung aus der Politik



"Ohne erste Lieferverträge wird sich keine deutsche Wasserstoffwirtschaft entwickeln", sagte Salzgitter-Vorstand Gunnar Groebler. Dieser Schritt sei daher mit einem Appell an die Politik verbunden, weil der Wasserstoff-Hochlauf weiter vor hohen Hürden stehe. "Es bedarf nach wie vor umfassender Maßnahmen, um die Kostenlücke zu schließen und unternehmerischen Risiken zu minimieren", betonte Groebler.

"Eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft schützt nicht nur das Klima. Sie stärkt auch die industrielle Resilienz Europas, macht uns unabhängiger von fossilen Energieimporten und hilft dabei, Energie langfristig wettbewerbsfähig zu halten", sagte EWE-Chef Stefan Dohler. Auch er richtete sich an die Politik. Es brauche wettbewerbsfähige Strompreise, praktikable Regeln für grünen Wasserstoff und langfristige Investitionssicherheit.

Ministerpräsident: "Die Transformation wird konkret"



Bei der Vertragsunterzeichnung waren Gitta Connemann (CDU), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, sowie mehrere Kabinettsmitglieder aus Niedersachsen dabei. Connemann verwies darauf, dass der Bund den Umbau der Stahlproduktion in Salzgitter mit 925 Millionen Euro unterstütze und die Wasserstoffproduktion in Emden mit 267 Millionen Euro fördere.

Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) freute sich, dass zwei starke Unternehmen aus dem Bundesland vorangehen und langfristig Verantwortung übernehmen. Verträge wie dieser zeigen aus seiner Sicht: "Die Transformation wird konkret"./bch/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 59,90 auf Tradegate (09. Juni 2026, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,66 %. Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd.. Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -48,25 %/+8,51 % bedeutet.



