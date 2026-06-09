Terminal 2 am Flughafen Frankfurt schließt für viele Jahre
- Terminal 2 jahrelang geschlossen wegen Sanierung
- Investitionen 1,5 Milliarden Euro für Modernisierung
- Gepäckanlage Tiefgarage und Transit bleiben offen
FRANKURT (dpa-AFX) - Stillstand am Terminal 2: Das Abfertigungsgebäude am Frankfurter Flughafen bleibt wegen umfassender Sanierung ab sofort für Jahre geschlossen. Der Betreiber Fraport nimmt das Terminal ab diesem Dienstag wie geplant für Renovierungsarbeiten außer Betrieb, wie er am Dienstag mitteilte. Die bisher dort angesiedelten Fluggesellschaften sind inzwischen in das neue Terminal 3 umgezogen.
"Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung besteht an Terminal 2 ein hoher Sanierungsbedarf." Die Wiederinbetriebnahme sei für Mitte der 2030er Jahre geplant. Dann soll der Passagierbetrieb mit mehr als 10 Millionen Fluggästen pro Jahr wieder anlaufen.
Umbaumaßnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro
Fraport beziffert die Investitionen auf 1,5 Milliarden Euro. "Das modernisierte Terminal 2 wird ein zentraler Baustein unseres künftigen Hub-Systems sein - mit modernen Abläufen, hoher Flexibilität und einem deutlich verbesserten Reiseerlebnis für unsere Gäste", sagte Fraport-Vorstandsmitglied Pierre Dominique Prümm laut Mitteilung.
Die Hauptbaumaßnahmen sollen erst 2030 stattfinden. Bis dahin laufen Vorbereitungen und eine detaillierte Bauplanung. Bei der Modernisierung sollen sicherheitsrelevante Systeme und die technische Gebäudeausrüstung vollständig erneuert werden. Zudem soll die Infrastruktur überarbeitet werden, darunter Aufzüge und Fahrtreppen sowie Sanitär- und Büroflächen. Auch die Sicherheitsprozesse will Fraport optimieren: Geplant sind zentralisierte Sicherheitskontrollen, eine effizientere Passagierführung und eine flexiblere Nutzung der Geschäfte.
Obwohl die bisher im Terminal 2 angesiedelten Fluggesellschaften ausgezogen sind, bleiben einzelne Bereiche in Betrieb, etwa die Gepäckförderanlage, die Tiefgarage und die Skyline-Station. Letztere ist derzeit allerdings außer Betrieb. Grund ist eine technische Überholung. Sobald die Anlage wieder einsatzbereit ist, soll sie nach Angaben einer Fraport-Sprecherin auch das Terminal 2 wieder anfahren.
Damit bleibt die Verbindung zwischen den Terminals grundsätzlich erhalten: Transitpassagiere, die von Terminal 1 nach Terminal 3 weiterreisen, können dann wieder über Terminal 2 mit der Transitbahn fahren. Aktuell ist der Transitverkehr über Ersatzbusse gesichert./lea/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 67,50 auf Tradegate (09. Juni 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,12 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +48,32 %/+33,49 % bedeutet.
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Hier wurde zuletzt öfters von einem Short Squeeze geschrieben.
Ein Short Squeeze ist maßgeblich von zwei Faktoren abhängig.
1. Hohe Short Quote der frei handelbaren Aktien
Ja, bei TUI sind aktuell knapp 10% leerverkauft, also zumindest auf Basis der Bundesanzeiger Meldungen (>0,5%), aber der Freefloat ist faktisch 100%. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Mordashov bis auf weiteres nicht auf seine Aktien zugreifen kann, liegt er bei 90%.
Dazu kommt, dass es kaum größere Anteilseigner gibt, 65% können dem General Public zugerechnet werden.
2. Geringe Liquidität
TUI ist eine der liquidesten deutschen Midcap Aktien. Ich zitiere mal aus dem GB 2025:
„Im Geschäftsjahr 2025 betrug das durchschnittliche Handelsvolumen pro Tag auf Xetra täglich rund 3,9 Mio. Stück. Bezogen auf alle Handelsplattformen umfasste das tägliche Volumen ca. 9,0 Mio. Stück. Somit verzeichnete die TUI Aktie eine sehr hohe Liquidität für den Handel von institutionellen und privaten Investoren.“
Das sehr hohe Handelsvolumen außerhalb des Haupthandelplatzes (z.B. Tradegate) und der zuvor genannte hohe Anteil beim General Public deutet darauf hin, dass große Teile bei Privatanlegern liegen.
Wie soll es hier also zu einer kritischen Verknappung an Aktien führen, die LV dazu zwingen ihre Positionen zu immer höheren Kursen zu schließen?
Weitere Faktoren, die klar gegen ein solches Szenario sprechen.
1. Aufgrund der großen KE 2023 sind sehr viele Aktien im Umlauf, die zu niedrigen Kursen bezogen wurden.
2. Es gibt noch eine Wandelanleihe aus 2024, mit der das Grundkapital um ~10% verwässert werden kann.
Leerverkäufer könnten beispielsweise auch schon längst die Wandelanleihe als Gegenposition halten.
Aus den genannten Gründen halte ich einen Short Squeeze für faktisch ausgeschlossen. Um daran zu glauben, muss man grundlegende Marktmechanismen ignorieren.
Was wollen wir Börsenanleger machen......der wurde dort demokratisch gewählt......unsere Schwäche ist dessen Stärke......Totalversagen unserer politischen Eliten.....
moin
¿ wie gross schaetzt du den einfluss der leerverkaeufer auf den kurs der tui aktie ein ?
Gute Frage – TUI ist ja tatsächlich schon länger ein echtes Lieblingsziel der Leerverkäufer.
Kurz und knackig meine Einschätzung: Der Einfluss der Leerverkäufer auf den TUI-Kurs ist spürbar bis mittelstark, aber nicht dominant.
Bei ca. 507 Mio. Aktien und einem Kurs um die 6,50 € (Marktkapitalisierung ~3,3 Mrd. €) sind das rund 44 Mio. geshortete Aktien – Wert ca. 285–290 Mio. €.
Wie groß ist der Einfluss wirklich?
- Tagesumsatz liegt oft bei 4–5 Mio. Aktien → die Shorts entsprechen ca. 9 Tagen Handelsvolumen.
- Das ist nicht extrem (bei >15–20 Tagen wird’s richtig gefährlich für Shortseller), aber spürbar.
- Leerverkäufer erzeugen zusätzlichen Verkaufsdruck, besonders wenn sie ihre Positionen aufstocken oder bei schlechten News
- (Kerosinpreise, geopolitische Risiken, schwache Buchungszahlen) nachlegen.
- Gleichzeitig kappen sie Aufwärtspotenzial: Bei guten Nachrichten (starke Sommerbuchungen 2026, positive Guidance)
- müssen einige Shorts covern → das kann kurze Squeezes auslösen und den Kurs zusätzlich pushen.
- Historisch war TUI schon öfter bei 10–11 % Short-Quote unterwegs – der Kurs hat sich trotzdem eher
- an den Fundamentals orientiert (Reisenachfrage, Bilanz, Schuldenabbau).
Fazit von mir: Die Leerverkäufer sind ein relevanter Mitspieler (ich würde sagen 20–40 % des kurzfristigen Kursdrucks können auf sie zurückgehen), aber der eigentliche Treiber bleibt das Reise-Geschäft. Bei starken Buchungszahlen oder positiven Quartalszahlen beißen sich die Shorts eher die Zähne aus. Gerade jetzt, wo der Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief liegt, ist das Short-Setup interessant – es birgt sowohl Risiko (weiterer Druck) als auch Chance (Squeeze-Potenzial).