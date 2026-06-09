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    Terminal 2 am Flughafen Frankfurt schließt für viele Jahre

    Für Sie zusammengefasst
    • Terminal 2 jahrelang geschlossen wegen Sanierung
    • Investitionen 1,5 Milliarden Euro für Modernisierung
    • Gepäckanlage Tiefgarage und Transit bleiben offen
    Terminal 2 am Flughafen Frankfurt schließt für viele Jahre
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKURT (dpa-AFX) - Stillstand am Terminal 2: Das Abfertigungsgebäude am Frankfurter Flughafen bleibt wegen umfassender Sanierung ab sofort für Jahre geschlossen. Der Betreiber Fraport nimmt das Terminal ab diesem Dienstag wie geplant für Renovierungsarbeiten außer Betrieb, wie er am Dienstag mitteilte. Die bisher dort angesiedelten Fluggesellschaften sind inzwischen in das neue Terminal 3 umgezogen.

    "Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung besteht an Terminal 2 ein hoher Sanierungsbedarf." Die Wiederinbetriebnahme sei für Mitte der 2030er Jahre geplant. Dann soll der Passagierbetrieb mit mehr als 10 Millionen Fluggästen pro Jahr wieder anlaufen.

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    Umbaumaßnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro

    Fraport beziffert die Investitionen auf 1,5 Milliarden Euro. "Das modernisierte Terminal 2 wird ein zentraler Baustein unseres künftigen Hub-Systems sein - mit modernen Abläufen, hoher Flexibilität und einem deutlich verbesserten Reiseerlebnis für unsere Gäste", sagte Fraport-Vorstandsmitglied Pierre Dominique Prümm laut Mitteilung.

    Die Hauptbaumaßnahmen sollen erst 2030 stattfinden. Bis dahin laufen Vorbereitungen und eine detaillierte Bauplanung. Bei der Modernisierung sollen sicherheitsrelevante Systeme und die technische Gebäudeausrüstung vollständig erneuert werden. Zudem soll die Infrastruktur überarbeitet werden, darunter Aufzüge und Fahrtreppen sowie Sanitär- und Büroflächen. Auch die Sicherheitsprozesse will Fraport optimieren: Geplant sind zentralisierte Sicherheitskontrollen, eine effizientere Passagierführung und eine flexiblere Nutzung der Geschäfte.

    Obwohl die bisher im Terminal 2 angesiedelten Fluggesellschaften ausgezogen sind, bleiben einzelne Bereiche in Betrieb, etwa die Gepäckförderanlage, die Tiefgarage und die Skyline-Station. Letztere ist derzeit allerdings außer Betrieb. Grund ist eine technische Überholung. Sobald die Anlage wieder einsatzbereit ist, soll sie nach Angaben einer Fraport-Sprecherin auch das Terminal 2 wieder anfahren.

    Damit bleibt die Verbindung zwischen den Terminals grundsätzlich erhalten: Transitpassagiere, die von Terminal 1 nach Terminal 3 weiterreisen, können dann wieder über Terminal 2 mit der Transitbahn fahren. Aktuell ist der Transitverkehr über Ersatzbusse gesichert./lea/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 67,50 auf Tradegate (09. Juni 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +48,32 %/+33,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Short-Positionen bei TUI (leerverkauf.de rund 9,58%), wiederholtes Shorting und Vermutungen über koordinierte Short-Attacken. Diskutiert wird, dass Leerverkäufe den Kursverfall verstärkt haben, die Bewertung gegenüber Fundamentaldaten zu niedrig erscheint und geopolitische Nachrichten kurzfristige Volatilität und zusätzliche Kursdrucke auslösen können.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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