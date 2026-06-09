Die größte Öl-Schwemme der Geschichte steht uns bevor

Das größte Missverständnis der Marktbeobachter betrifft den Zustand der rund 10.000 abgeschalteten Ölquellen im Nahen Osten, die etwa 15 Prozent der weltweiten Produktion ausmachen. Entgegen der Annahme, dass diese Quellen nach über 100 Tagen Stillstand verstopft sind oder einen massiven Druckverlust erlitten haben, haben die staatlichen Ölkonzerne der Region (wie Saudi Aramco oder ADNOC ) hochgradig pragmatisch agiert.

An den weltweiten Finanzmärkten wird bislang unterschätzt, wie schnell die Öllieferungen aus dem Nahen Osten wieder anlaufen könnten, sobald es zu einer Einigung zwischen den USA, Israel und Iran gekommen ist. Während viele Analysten und Banken von einer monatelangen, schleppenden Erholung der Ölförderung ausgehen, verdichten sich die Hinweise auf das Gegenteil. Der Markt steht vielmehr vor einer blitzschnellen Angebotsschwemme, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise aus der Branche und Reedereien. Der anschließende Preissturz an den Zapfsäulen und Rohstoffbörsen könnte heftiger und plötzlicher ausfallen als jede Prognose der Wall Street.

Ingenieure vor Ort haben die Förderung nicht einfach abgewürgt. Stattdessen wurden die Durchflüsse extrem stark gedrosselt oder die Stillstände im Rotationsprinzip durchgeführt – eine Quelle blieb für zwei Wochen zu, während eine andere lief. Die Infrastruktur wurde quasi im Leerlauf warmgehalten. Brancheninsider erwarten daher, dass rund 50 bis 75 Prozent der Förderkapazität innerhalb weniger Tage oder Wochen voll einsatzbereit sind. Dabei hilft auch, dass im Gegensatz zu früheren Krisen, die Ölquellen auch weder in Flammen stehen noch anderweitig beschädigt wurden. Die Schließung erfolgte kontrolliert und organisiert, während die Anlagen in Phasen von Waffenstillständen kontinuierlich gewartet wurden.

Ein oft angeführtes Argument für eine langsame Erholung ist die Logistik: Es brauche Zeit, um die weltweiten Tankerkapazitäten wieder in den Persischen Golf zu dirigieren. Auch das erweist sich als Trugschluss. Daten aus der Schifffahrt zeigen, dass Großreeder wie Frontline und Raffinerien bereits mehr als 50 leere Supertanker (VLCCs) in unmittelbarer Nähe zur Straße von Hormus auf Standby halten. Diese Schiffe könnten zusammengerechnet über 110 Millionen Barrel Rohöl sofort aufnehmen. Dass Unternehmen bereit sind, astronomische Opportunitätskosten zu tragen, indem sie diese Schiffe ungenutzt warten lassen, zeigt, wie akribisch das logistische Netz für die Sekunde einer Deeskalation gespannt wurde.

Im Hintergrund hat sich in den vergangenen mehr als 100 Tagen aber auch die Ausgangslage der globalen Nachfrage verändert. Da die USA, Brasilien und Kanada ihre Produktion hochgefahren haben, muss die Golf-Region gar nicht sofort zu 100 Prozent ihrer Vorkriegskapazitäten zurückkehren, um den Weltmarkt zu sättigen. Ein schnelles Hochfahren von Teilen der Infrastruktur reicht völlig aus, um ein massives Überangebot zu erzeugen.

Die geopolitische Risikoprämie, die den Ölpreis derzeit künstlich stützt, könnte bei einem diplomatischen Durchbruch in kürzester Zeit verpuffen. Sobald auch nur absehbar ist, dass das aufgestaute Angebot binnen Wochen den Markt flutet, steht dem Rohölpreis eine drastische Kurskorrektur bevor.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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