🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Preiseinbruch voraus

    2197 Aufrufe 2197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die größte Öl-Schwemme der Geschichte steht uns bevor

    Sobald es zu einer Einigung im Nahen Osten kommt, droht beim Ölpreis ein historischer Preissturz. Während der monatelangen Blockade hat die Ölindustrie den Neustart im Verborgenen perfekt vorbereitet.

    Für Sie zusammengefasst
    Preiseinbruch voraus - Die größte Öl-Schwemme der Geschichte steht uns bevor
    Foto: wO-Gemini

    An den weltweiten Finanzmärkten wird bislang unterschätzt, wie schnell die Öllieferungen aus dem Nahen Osten wieder anlaufen könnten, sobald es zu einer Einigung zwischen den USA, Israel und Iran gekommen ist. Während viele Analysten und Banken von einer monatelangen, schleppenden Erholung der Ölförderung ausgehen, verdichten sich die Hinweise auf das Gegenteil. Der Markt steht vielmehr vor einer blitzschnellen Angebotsschwemme, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise aus der Branche und Reedereien. Der anschließende Preissturz an den Zapfsäulen und Rohstoffbörsen könnte heftiger und plötzlicher ausfallen als jede Prognose der Wall Street.

    Das größte Missverständnis der Marktbeobachter betrifft den Zustand der rund 10.000 abgeschalteten Ölquellen im Nahen Osten, die etwa 15 Prozent der weltweiten Produktion ausmachen. Entgegen der Annahme, dass diese Quellen nach über 100 Tagen Stillstand verstopft sind oder einen massiven Druckverlust erlitten haben, haben die staatlichen Ölkonzerne der Region (wie Saudi Aramco oder ADNOC) hochgradig pragmatisch agiert.

    Ingenieure vor Ort haben die Förderung nicht einfach abgewürgt. Stattdessen wurden die Durchflüsse extrem stark gedrosselt oder die Stillstände im Rotationsprinzip durchgeführt – eine Quelle blieb für zwei Wochen zu, während eine andere lief. Die Infrastruktur wurde quasi im Leerlauf warmgehalten. Brancheninsider erwarten daher, dass rund 50 bis 75 Prozent der Förderkapazität innerhalb weniger Tage oder Wochen voll einsatzbereit sind. Dabei hilft auch, dass im Gegensatz zu früheren Krisen, die Ölquellen auch weder in Flammen stehen noch anderweitig beschädigt wurden. Die Schließung erfolgte kontrolliert und organisiert, während die Anlagen in Phasen von Waffenstillständen kontinuierlich gewartet wurden.

    Ein oft angeführtes Argument für eine langsame Erholung ist die Logistik: Es brauche Zeit, um die weltweiten Tankerkapazitäten wieder in den Persischen Golf zu dirigieren. Auch das erweist sich als Trugschluss. Daten aus der Schifffahrt zeigen, dass Großreeder wie Frontline und Raffinerien bereits mehr als 50 leere Supertanker (VLCCs) in unmittelbarer Nähe zur Straße von Hormus auf Standby halten. Diese Schiffe könnten zusammengerechnet über 110 Millionen Barrel Rohöl sofort aufnehmen. Dass Unternehmen bereit sind, astronomische Opportunitätskosten zu tragen, indem sie diese Schiffe ungenutzt warten lassen, zeigt, wie akribisch das logistische Netz für die Sekunde einer Deeskalation gespannt wurde.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Im Hintergrund hat sich in den vergangenen mehr als 100 Tagen aber auch die Ausgangslage der globalen Nachfrage verändert. Da die USA, Brasilien und Kanada ihre Produktion hochgefahren haben, muss die Golf-Region gar nicht sofort zu 100 Prozent ihrer Vorkriegskapazitäten zurückkehren, um den Weltmarkt zu sättigen. Ein schnelles Hochfahren von Teilen der Infrastruktur reicht völlig aus, um ein massives Überangebot zu erzeugen.

    Die geopolitische Risikoprämie, die den Ölpreis derzeit künstlich stützt, könnte bei einem diplomatischen Durchbruch in kürzester Zeit verpuffen. Sobald auch nur absehbar ist, dass das aufgestaute Angebot binnen Wochen den Markt flutet, steht dem Rohölpreis eine drastische Kurskorrektur bevor.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Preiseinbruch voraus Die größte Öl-Schwemme der Geschichte steht uns bevor Sobald es zu einer Einigung im Nahen Osten kommt, droht beim Ölpreis ein historischer Preissturz. Während der monatelangen Blockade hat die Ölindustrie den Neustart im Verborgenen perfekt vorbereitet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     