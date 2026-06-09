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    Özdemir

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    Können nicht alle Umspannwerke abschirmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Resilienz stärken nach Brand im Umspannwerk Reutlingen
    • Umspannwerke komplett vor Öffentlichkeit kaum schützbar
    • Keine Hinweise auf Täter oder politischen Hintergrund
    Özdemir - Können nicht alle Umspannwerke abschirmen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung lässt sich nach Worten von Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) nur bis zu einem gewissen Maß schützen. "Die Vorstellung, dass wir alle Umspannwerke quasi von der Öffentlichkeit abschirmen, die ist kaum durchsetzbar", sagte Özdemir in Stuttgart. Trotzdem prüfe man, was man nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen besser machen könne. "Es geht darum, unsere Resilienz zu stärken, um möglichst wenig angreifbar zu sein", sagte Özdemir. Es sei aber zu früh, zu sagen, was man aus dem Fall in Reutlingen lernen könne.

    Nach dem Feuer in dem Umspannwerk in Reutlingen hat das Landeskriminalamt weiter keine Hinweise auf Täter und mögliche Motive. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Das Ermittlungsverfahren wird beim Staatsschutzzentrum der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geführt. Der Grund: Der Tat liege möglicherweise eine extremistische Motivation zugrunde./poi/DP/jha






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