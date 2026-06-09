Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge
- Verfassungsgericht prüft Sonderkündigungsrecht
- Abschaffung des Nebenkostenprivilegs traf 12 Mio
- Kläger sehen Eigentums- und Berufsrechte verletzt
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht nimmt ein seit zwei Jahren geltendes Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge zwischen Vermietern und Netzbetreibern unter die Lupe. Es gehe unter anderem um die Frage, ob die Interessen der betroffenen Unternehmen bei der Gesetzesreform stärker hätten berücksichtigt werden müssen, sagte der Gerichtspräsident und Vorsitzende des ersten Senats, Stephan Harbarth, zu Beginn der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
In dem Verfahren geht es um eine Reform des Telekommunikationsgesetzes, die im Dezember 2021 beschlossen wurde und deren Übergangsfrist im Juli 2024 auslief. Darin wurde das sogenannte Nebenkostenprivileg abgeschafft, das Vermietern zuvor erlaubte, Kosten für den Fernsehanschluss über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umzulegen. Auf der Basis hatten zahlreiche Vermieter Sammelverträge geschlossen, in denen sich die Anbieter verpflichteten, hausinterne Verteilernetze zu errichten und zu betreiben. Über 12 Millionen Mietverhältnisse waren betroffen, so Harbarth.
Netzbetreiber tragen sämtliche Lasten?
Mit der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs führte der Gesetzgeber zugleich eine Sonderkündigungs-Regelung ein, die es den Vermietern erlaubte, einen vor Dezember 2021 geschlossenen Vertrag mit Wirkung ab 1. Juli 2024 ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, soweit für diesen Fall nichts anderes vereinbart war. Der andere Vertragspartner hatte laut Gesetz keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Gegen dieses Sonderkündigungsrecht klagen drei betroffene Unternehmen in Karlsruhe - darunter das Hamburger Unternehmen willy.tel. Sämtliche Lasten des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs hätten die Netzbetreiber tragen müssen, kritisierte dessen Anwalt vor Gericht. Denn die Vertragslaufzeiten lagen demnach bei 10 bis 15 Jahren. Die TV-Anbieter hätten mit den langen Laufzeiten geplant, da sich die Kosten für die Installation der TV-Infrastruktur in den Mietshäusern erst nach mehreren Jahren decken würden.
Bundesregierung sieht angemessenen Ausgleich
Für die Ziegelmeier GmbH aus Augsburg sei durch die Neuregelung ein "existenzgefährdender" Schaden von knapp neun Millionen Euro entstanden, sagte ihr Anwalt in Karlsruhe. Ihrem Geschäftsmodell sei die Grundlage entzogen worden. Die klagenden Unternehmen sehen daher unter anderem eine Verletzung ihrer im Grundgesetz verankerten Eigentums- sowie Berufsfreiheit. Dritter Kläger ist die Rehnig BAK Breitbandnetze & Kabelfernsehen GmbH aus Neustadt an der Aisch.
Die Gegenseite ist anderer Ansicht: Mit der Gesetzesreform habe der Gesetzgeber einen "verfassungsgemäßen Ausgleich" zwischen Interessen der Kabelnetzbetreiber, Vermieter und Mieter gefunden, sagte Irina Soeffky aus dem Bundesdigitalministerium. Die Verfassungsbeschwerden seien aus Sicht der Bundesregierung unbegründet. (Az. 1 BvR 1803/22 u.a.)/jml/jdk/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 1,303 auf Tradegate (09. Juni 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um -0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,96 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0463. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,6250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 85,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+6.433,44 % bedeutet.
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Es ist gut das die Konzernführung unter CEO Della Valle eine radikale Strategie einschlâgt den Konzern zu verschlanken und dadurch profitabler zu werden.
Unrentable Bereiche werden verkauft wie Vodafone Italien und Spanien und neue strategische Maßnahmen wie auch die Fusion mit Three sollten in Zukunft Früchte tragen und zu einem Mehrwert für die Aktionäre führen.
Weiterhin bleibt Deutschland eine Großbaustelle, ist aber mit Abstand der wichtigste und größte Markt für Vodafone. Der Verlust der Kabelkunden muss nun ausgeglichen werden durch neue strategische Verträge.
Und da ist Della Valle voll in der Spur.
Wenn alles verarbeitet ist sollte auch endlich der Kurs in respektable Höhen steigen wo auch die 3€ irgendwann Geschichte sein werden. Leider müssen hierzu erstmal die Investoren von all den Maßnahmen überzeugt werden.
Aktuell dümpeln sie zur Zeit in einem Tümpel gelangweilt herum und warten auf die zündenden Hiobsbotschaften unserer teils unentschlossenen Analysten.
Da kann ich leider nicht darauf warten und habe zu TIEFKURSEN gekauft und auch laufend nachgelegt.
Zumindest bin ich bereits mit 30 % im Plus und erfreue mich auch über die laufenden Dividenden, auch wenn zur Zeit gekürzt.
Das sollte sich aber spätestens wieder ändern, wenn die Maßnahmen greifen und wieder zu besseren Konzernergebnissen führen.
Für mich ist Vodafone auf dem richtigen Weg.
Was der Rest der Gemeinschaft macht und denkt sollte mich von meiner Strategie nicht ablenken.
Nur der frühe Vogel bekommt ein Korn.
Muss aber bemerken das die gefühlte Unentschlossenheit der Masse auf den Kurs sehr bremsend wirkt.
langsam aber stetig kommt das Thema in Bewegung. Bereits die Kooperation mit 1x1 war ein Schritt in diese Richtung.
Das wäre so als ob alle unter einer Decke liegen...
Investoren von Vodafone haben ein echtes Problem... Verlust des Glaubens oder unfähig loszulassen..
Nur eine Vermutung.. Oder warum sind so viele hier weiterhin investiert ?
Ein Kurs weit unter Niveau...und es geht nicht wirklich voran..🤔
Ich bin gespannt wie es heute aussieht und wie es die nächsten Wochen weitergeht.. qualifizierte Kommentare sind hier absolute Mangelware....wo so die Profis mit 1000 Prozent Versprechungen ???. also mir würden schon weitere 10% reichen....🙃