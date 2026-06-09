US Direct Lending & Private Debt: Chancen in Deutschland & Schweiz
Zwischen US Direct Lending und europäischem Private Debt klaffen Welten – und genau in dieser Lücke eröffnet sich im DACH‑Mittelstand ein besonders spannendes Chancenfeld.
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- US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden: Der US‑Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, leidet aber unter massivem Wettbewerb, aufgeweichten Covenants, höherem Leverage, Payment‑in‑Kind‑Strukturen und einer geschätzten „Shadow Default Rate“ von rund 5–6%.
- Europa gilt derzeit als attraktiveres Spielfeld: fragmentierter Markt, konservativere Leverage‑Niveaus, stärkere Covenants, bessere risikoadjustierte Spreads und kein Währungsabsicherungsproblem für Euro‑Investoren; Basel IV und der Rückzug von Banken (in der Schweiz verstärkt durch den Wegfall der Credit Suisse) schaffen Platz für Private Credit.
- Daneo Partners positioniert sich fokussiert auf den europäischen DACH‑Mittelstand (Finanzierungssegment €10–75 Mio.), mit Fokus auf Lower‑Mid‑Market‑Deals, erstrangiger Besicherung, starken Covenants und maßgeschneiderten Strukturen.
- Private Debt hat sich in Europa zur etablierten Anlageklasse entwickelt und wird zunehmend als Kernbaustein institutioneller Portfolios gesehen, weil sie direkte Vertragsbeziehungen, aktives Monitoring und Eingriffsmöglichkeiten bietet, die Public Credit nicht leisten kann.
- Institutionelle Investoren fragen derzeit besonders nach Risikoabgrenzung: Besorgnis wegen US‑Covenant‑Lite, hohem Leverage und PIK‑Mechaniken, makroökonomischer Resilienz bei Workouts sowie Bewertungsexposure in überbezahlten, sponsorgetriebenen Deals; deutsche Anleger sind zusätzlich durch negative Erfahrungen mit immobilienbesicherten Kreditprodukten sensibilisiert.
- Chancen liegen klar im europäischen Lower‑Mid‑Market (unterversorgt durch Banken, weniger kompetitiv), unterstützt durch Rekord‑Fundraising 2025; Risiken bestehen in wachsendem Deployment‑Druck großer Fonds, zunehmendem Wettbewerb, geopolitischer Unsicherheit und möglichen Verwerfungen aus dem US‑Segment.
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