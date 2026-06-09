SUESS MicroTec Aktie legt weiter zu - +4,55 % - 09.06.2026

Die SUESS MicroTec Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,55 % auf 95,95€ zulegen. Das sind +4,18 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -91,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,95€, mit einem Plus von +4,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SUESS MicroTec Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,30 %. Im Jahr 2026 gab es für SUESS MicroTec bisher ein Plus von +136,56 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,29 % 1 Monat +5,30 % 3 Monate +78,68 % 1 Jahr +135,29 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 09.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat sich am Dienstag von seinem Verlust zum Wochenauftakt erholt. Gegen Mittag notierte der Leitindex 0,7 Prozent höher bei 24.788 Punkten und damit wieder knapp über der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. …

Anleger nutzen die gedrückten Kurse im globalen Halbleitersektor direkt wieder zum Einstieg. Am vergangenen Freitag war vor allem in New York eine Welle an Gewinnmitnahmen über die Branche geschwappt, die dann am Montag in Asien ankam. Doch noch am …

Nach den Verlusten zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagvormittag relativ träge und ohne klare Richtung präsentiert. Der Dax legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 24.665 Punkte zu. Tags zuvor war der Leitindex auf den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,83 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,40 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.