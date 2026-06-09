Alvarez & Marsal / Expertenkommentar von Alvarez & Marsal / ...

- Die Deregulierung in den USA verändert die Spielregeln des globalen Bankensektors - Europas Institute drohen im internationalen Wettbewerb weiter zurückzufallen

Expertenkommentar von Alvarez & Marsal / Regulatorische Zeitenwende im Bankensektor: Europas Wettbewerbsnachteil wächst N.Y./München (ots) -

Die aktuelle Deregulierungswelle in den USA entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor für den globalen Bankensektor. Was zunächst als regulatorische Anpassung begann, könnte sich als tiefgreifende Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen den internationalen Finanzmärkten erweisen.

Während die USA und zunehmend auch Großbritannien regulatorische Entlastungen vorantreiben, setzt Europa weiterhin auf höhere Kapitalanforderungen und die konsequente Umsetzung neuer Basel-Regeln. Dadurch entsteht eine wachsende Divergenz, deren Auswirkungen bereits heute sichtbar werden.

Kapital wird zum Wettbewerbsvorteil



Die regulatorischen Erleichterungen in den USA schaffen erhebliche zusätzliche Handlungsspielräume für Banken. Bereits wenige Monate nach Inkrafttreten erster Reformen fließen große Teile des freigesetzten Kapitals in Kreditvergabe, Investitionen, Akquisitionen und Ausschüttungen an Aktionäre.

Damit entsteht ein direkter Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Instituten, die gleichzeitig steigenden regulatorischen Anforderungen gegenüberstehen.



Die Schere zwischen den Finanzmärkten wächst



Die Auswirkungen zeigen sich längst nicht mehr nur auf regulatorischer Ebene. Profitabilität, Bewertungen und Marktanteile entwickeln sich zunehmend auseinander. Besonders im Investment Banking, in der Unternehmensfinanzierung und im Kapitalmarktgeschäft gewinnen US-Bankinstitute weiter an Bedeutung. Gleichzeitig erschweren höhere Kapitalanforderungen europäischen Banken die Finanzierung von Wachstum und Innovation.



Die Folge könnte eine langfristige Verschiebung globaler Marktanteile sein.

Ein ungleiches Spielfeld für europäische Banken



Die aktuelle Entwicklung wirft zunehmend die Frage nach einem internationalen Level Playing Field auf. Während amerikanische Institute von regulatorischen Entlastungen profitieren, steigen die Anforderungen für viele europäische Banken weiter an. Dadurch droht sich ein struktureller Wettbewerbsnachteil zu verfestigen, der nicht nur die Banken selbst betrifft, sondern auch Auswirkungen auf die Finanzierungskraft europäischer Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Europa haben könnte.



Neue strategische Herausforderungen für Banken



Vor diesem Hintergrund gewinnt die strategische Kapitalsteuerung weiter an Bedeutung. Institute müssen ihre Geschäftsmodelle auf ein Umfeld ausrichten, das von regulatorischer Fragmentierung und unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen geprägt ist.



Zentrale Handlungsfelder sind:



- Optimierung von Kapitalallokation und Bilanzstruktur - Priorisierung wachstumsstarker Geschäftsbereiche

- Anpassung der Ausschüttungs- und Investitionsstrategien - Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kapitalmarktgeschäft

Die weitere Entwicklung lässt sich derzeit in drei Szenarien einordnen:

Regulatorische Annäherung : Europa reagiert auf die Entwicklungen und reduziert regulatorische Wettbewerbsnachteile.



Fortgesetzte Divergenz : Die Unterschiede zwischen den Märkten nehmen weiter zu, Marktanteile verlagern sich zunehmend in Richtung USA.

Strukturelle Neuordnung : Unterschiedliche Regulierungsansätze führen langfristig zu einer grundlegenden Verschiebung der globalen Bankenlandschaft.

"Wir beobachten derzeit nicht nur regulatorische Veränderungen, sondern eine strategische Neuverteilung von Wettbewerbsvorteilen im globalen Bankensektor. Während US-Banken zusätzliches Kapital bereits aktiv für Wachstum, Investitionen und Marktanteilsgewinne nutzen, stehen europäische Institute unter dem Druck steigender Anforderungen. Die entscheidende Frage ist, ob Europa seine Wettbewerbsfähigkeit im Finanzsektor langfristig sichern kann", sagt Alexander Peitsch (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.a lvarezandmarsal.com%2Four-people%2Fsearch%2FAlexander%2520peitsch%3F&data=05%7C0 2%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94d c7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734157312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0 eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3 D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=W0uFqi%2FSyFYtplhhEnZvIqlw%2FIZzrCLL%2BHoFh%2BVJXmQ%3D&r eserved=0) , Managing Director Financial Services bei Alvarez & Marsal Deutschland.



Über Alvarez & Marsal



Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2 F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMe ltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94dc7b41b 39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734183087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcG kiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7 C0%7C%7C%7C&sdata=K4I19NzApfLYui6x7jkisCwrocZwvyXMJicPMagcDiw%3D&reserved=0) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.



Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://www.germany-alvarezandmarsal.com/de



Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url =http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam %40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768% 7C0%7C0%7C639165925734207534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlY iOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&s data=bFasYraOSG6CwTteICGPUPS2TyMFhlK0i6EKBFKfaVU%3D&reserved=0) , auf X (https:/ /deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvarez marsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21 d%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734220205%7CUnknown%7CTW FpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTW FpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4eSH3iDjyyzgEcYM9qb2%2B87aeRrs2F2V7yJh BtTunEQ%3D&reserved=0) und auf Facebook (https://deu01.safelinks.protection.outl ook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falvarezandmarsal&data=05%7C02%7CMe ltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94dc7b41b 39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734232812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcG kiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7 C0%7C%7C%7C&sdata=uSAcFcficOIVaIIwcvE4bjMDTaNa768bi3c8NQWkjeU%3D&reserved=0) .

Pressekontakt:



PR-Agentur:

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss M.D./Partner

mailto:aandm@hbi.de



Unternehmenskontakt:

Alvarez & Marsal

Jutta Bamberger

Director Go To Market Germany

mailto:jbamberger@alvarezandmarsal.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6290945 OTS: Alvarez & Marsal





