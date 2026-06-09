Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15645 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,15645

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,135268USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,15645USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.018,66USD wert – ein Zuwachs von +1,87 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

wallstreetONLINE-Forum: Der EUR/USD zeigte in den letzten 14 Tagen ein gemischt neutrales bis leicht bärisches Muster; Range 1,14–1,18, zuletzt um 1,15–1,16. Widerstände: 1,1685–1,1742; Unterstützungen: 1,1495–1,1391. Bruch unter 1,16 erhöht Abwärtsdruck Richtung 1,14; Halt über 1,16 könnte Pullback ermöglichen. Insgesamt leichter Abwärts-/Seitwärtsdruck; keine klare Trendbestätigung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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