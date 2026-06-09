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    KORREKTUR

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    RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien

    Für Sie zusammengefasst
    • RAG-Stiftung gibt Umtauschanleihe über 375 Mio
    • Drei Umtauschanleihen insgesamt rund 1,4 Milliarden
    • RAG-Stiftung hält rund 44 Prozent von 466 Mio
    KORREKTUR - RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    (Im 3. Absatz wurden die Angaben zum Volumen der ausstehenden Wandelanleihen korrigiert. Die bis 2026 laufende Wandelanleihe hatte bei der Ausgabe ein Volumen von 500 Millionen Euro. Durch Rückzahlungen sind es derzeit aber nur noch 400 Millionen Euro.)

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung will eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben. Die bis Dezember 2031 laufenden nicht nachrangigen und unbesicherten Schuldverschreibungen sollen in bestehende Stammaktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG umtauschbar sein, wie die Stiftung am Dienstag in Essen mitteilte.

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    Die neuen Anleihen sollen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, hieß es weiter. Dabei richte sich das Angebot an Investoren außerhalb der USA. Die RAG-Stiftung hält den Angaben zufolge als größter Evonik-Aktionär derzeit rund 44 Prozent der insgesamt 466 Millionen Evonik-Anteile.

    Aktuell stehen drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus - davon zwei über jeweils 500 Millionen Euro, eine über 400 Millionen Euro. Letztere läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang in den Jahren davor erholt.

    In den vergangenen fünf Jahren sank der Börsenwert trotz der Erholung um fast die Hälfte auf zuletzt 7,3 Milliarden Euro./tav/zb/jha/

    Evonik Industries

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 15,21 auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -11,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,14 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -8,97 %/+30,04 % bedeutet.





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