Zodiac Gold stockt Finanzierung auf 5 Mio. CAD auf

Zodiac Gold (TSXV: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) verzeichnet eine außergewöhnlich starke Marktnachfrage und stockt seine laufende Privatplatzierung von ursprünglich 4,025 Mio. auf bis zu 5,0 Mio. CAD auf. Dieser strategische Mittelzufluss von zusätzlichen 975.000 CAD soll primär dazu dienen, das anstehende Bohrprogramm auf dem liberianischen Flaggschiffprojekt Todi noch einmal auszubauen und weitere Explorationsarbeiten auf dem weitläufigen, 2.316 Quadratkilometer großen Lizenzgebiet entlang der hochgradig mineralisierten Todi-Scherzone zu finanzieren.

Für Investoren bietet diese Expansion einen unmittelbaren Hebel, da das geplante Bohrprogramm nun deutlich über den ursprünglichen Umfang hinaus ausgedehnt werden kann, um die fünf bereits definierten, bohrbereiten Targets systematisch zu erproben.

Die Details der aufgestockten Platzierung

Im Rahmen der am 4. Juni 2026 angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung platziert das Unternehmen nun bis zu 14.285.714 Einheiten zu einem Ausgabepreis von jeweils 0,35 CAD. Jede dieser Einheiten besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein (Warrant). Zwei halbe Warrants berechtigen innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,54 CAD.

Sollte der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie frühestens vier Monate nach der Ausgabe an 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen die Marke von 0,65 CAD erreichen oder überschreiten, kann Zodiac Gold die Ausübungsfrist per Mitteilung auf 30 Tage verkürzen. Das Closing der Transaktion wird unter Vorbehalt aller üblichen regulatorischen Genehmigungen für den 19. Juni 2026 erwartet. An der Platzierung können sich auch Direktoren und Führungskräfte beteiligen. Diese Insider-Beteiligung ist von formellen Bewertungen und einer gesonderten Zustimmung der Minderheitsaktionäre befreit, solange das gezeichnete Volumen die Grenze von 25 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von Zodiac Gold nicht überschreitet.

Explorationshebel auf dem Goldprojekt Todi

Der Nettoerlös wird gezielt zur Wertsteigerung auf dem Goldprojekt Todi eingesetzt. Das riesige Landpaket in Liberia erstreckt sich entlang der strategisch bedeutsamen Todi-Scherzone, die neben einem ausgeprägten Goldpotenzial auch Chancen auf Eisenerzvorkommen bietet. Das Explorationskonzept von Zodiac Gold fußt auf den fünf bereits definierten, bohrbereiten Zielen. Zwei dieser Targets wurden in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Bohrungen getestet und lieferten hochgradige Goldtreffer sowohl nahe der Oberfläche als auch in der Tiefe.

Das frische Kapital sichert dem Unternehmen nun den notwendigen operativen Spielraum, um diese vielversprechenden Zonen systematisch im großen Stil zu erproben und die angrenzenden, bisher kaum untersuchten Lizenzflächen zu erschließen. Statt die Platzierung beim ursprünglichen Limit zu begrenzen, nutzt das Management das Momentum der hohen Nachfrage, um die anstehende Bohrkampagne direkt zu skalieren. Nach dem erwarteten Abschluss der Finanzierung am 19. Juni dürfte sich der Fokus der Marktteilnehmer daher rasch auf den Start der erweiterten Bohrungen und den damit verbundenen Newsflow richten.

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