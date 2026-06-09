Elmos ein 'European Mid-Cap All-Star'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 177,6 auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +1,35 %/+21,06 % bedeutet.