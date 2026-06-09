ANALYSE-FLASH/Berenberg
Elmos ein 'European Mid-Cap All-Star'
- Berenberg belässt Elmos auf Buy mit 215 Euro
- Orgonas präsentierte Mid-Cap All-Stars vor WM
- Elmos profitiert von Elektrifizierung und Sensoren
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Mikrochip-Zulieferer der Autobranche zählt. Orgonas stellt Elmos in den Sturm, als Profiteur von Elektrifizierung und immer mehr Sensoren in Fahrzeugen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 177,6 auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +1,35 %/+21,06 % bedeutet.
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Quelle: Elmos Semiconductor Insidertrades
Am 11.05.2026 hat Thomas Lehner (Aufsichtsrat Elmos Semiconductor) 3.305 Aktien, zu einem Kurs von 177,36 EUR verkauft.
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Quelle: Elmos Semiconductor Insidertrades
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