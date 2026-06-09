JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten zu Elecoglipron senkten die Risiken für den GLP-1-Abnehmmittel-Teil der Kombi-Strategie der Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach einer Präsentation auf Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA)./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 157,9EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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