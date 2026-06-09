JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten zu Elecoglipron senkten die Risiken für den GLP-1-Abnehmmittel-Teil der Kombi-Strategie der Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach einer Präsentation auf Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA)./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 157,9EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
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