JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Apple-Chef Tim Cook habe die Erwartungen an eine runderneuerte Siri und weitere KI-Funktionen erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC)./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 05:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 259,1EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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