GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 197 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Kapitalmaßnahme des Industriegasekonzerns an. Zuvor hatte Air Liquide für zehn gehaltene Papiere eine Gratisaktie ausgegeben./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 23:31 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 167,0EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 179

Kursziel alt: 197

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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