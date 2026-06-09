Wirksamkeit des Sondervermögens verbessern

BERLIN (dpa-AFX) - Beim 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur gibt es aus Expertensicht noch Handlungsbedarf für eine größere Wirksamkeit. Dazu gehöre, Mittel für Forschung und Entwicklung deutlicher zu priorisieren, heißt es in dem in Berlin vorgelegten ersten Bericht eines Investitions- und Innovationsbeirats. Das vom Bundesfinanzministerium eingesetzte Gremium empfiehlt außerdem eine stärkere Mobilisierung privaten Kapitals und weitergehende Transparenz auch über Investitionen der Länder.

Finanzminister Lars Klingbeil sagte, die Investitionen nähmen Fahrt auf. "Aber das Tempo aller Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen bei Planungen, Genehmigungen und Umsetzung muss noch höher werden." Die Empfehlungen des Beirats zeigten, wie es schneller gehen könne. "Wir brauchen Antreiber, überall im Land", sagte der Vizekanzler und SPD-Chef.