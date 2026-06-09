Kein 'Kaffeekränzchen' mit den Sozialpartnern

BERLIN (dpa-AFX) - Das Treffen der Koalitionsspitzen am Mittwoch mit Arbeitgebern und Gewerkschaftern darf nach den Worten von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kein "Kaffeekränzchen" werden. Aus den Gesprächen müssten auch reale Ergebnisse folgen, mahnte sie am Rande einer Fraktionssitzung in Berlin.

Dröge bekannte sich ausdrücklich zur Notwendigkeit von Reformen. Gleichzeitig warf sie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, er verwechsle Reformen mit einem "Sammelsurium aus Kürzungen und Belastungen" und verspiele damit jegliche Akzeptanz.

Am Mittwochabend trifft sich der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD im Bundeskanzleramt mit den Sozialpartnern. Die Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften sollen dort die Gelegenheit bekommen, ihre Positionen zum angepeilten Reformpaket vorzutragen./ax/DP/jha



