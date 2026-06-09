Warum Anleger diesen neuen Weltraum-ETF von BlackRock kennen sollten!

Der ETF ist an der Euronext Amsterdam und auf Xetra gelistet. Die ISIN lautet IE000A9G9R73. Abgebildet wird der Stoxx Global Space, Satellites and Drones Index. In diesem Index sind Unternehmen aus den Bereichen Raketen-, Satelliten- und Drohnenfertigung sowie wichtige Zulieferer vertreten. Voraussetzung ist, dass mindestens 25 Prozent der Einnahmen aus den Bereichen Raumfahrt, Drohnen oder Satelliten stammen. Zusätzlich berücksichtigt der Index Lieferkettendaten, um Firmen aus dem Ökosystem zu erfassen.

Der Weltraum ist derzeit eines der größten Börsenthemen überhaupt – und Blackrock möchte Anlegern nun die Möglichkeit bieten, in die nächste große Industrie zu investieren. Mit dem iShares Space Technologies ETF (Börsenkürzel: STAR) startet ein neuer Themenfonds für europäische Investoren, der in die Bereiche Raumfahrt, Satelliten und Drohnen investiert.

Der eigentliche Clou steckt jedoch im Detail: STAR kann neu gelistete Unternehmen schneller aufnehmen als klassische Indizes. Qualifizierte Börsenneulinge können demnach bereits 10 bis 30 Tage nach dem IPO in den Index aufgenommen werden. Für Anleger bedeutet das: Wer an die Kommerzialisierung des Weltraums glaubt, muss nicht warten, bis junge Raumfahrtunternehmen in etablierten Benchmarks auftauchen.

Die Kostenquote liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr. Der ETF wird in US-Dollar gehandelt und thesauriert Erträge. Er ist unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich zugelassen.

Blackrock setzt damit auf einen Megatrend, der nach Science-Fiction klingt, aber längst an der Börse angekommen ist: Satelliten, Drohnen, Raketen – und die Frage, welche Unternehmen vom neuen Rennen um den Orbit profitieren werden.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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