Salzgitter Aktie fällt am 09.06.2026 um -4,54 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von -4,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Salzgitter Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,27 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -6,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salzgitter einen Anstieg von +53,79 %.

Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,56 % 1 Monat +21,68 % 3 Monate +34,27 % 1 Jahr +206,29 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 09.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,57 Mrd.EUR € wert.

Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion hat die Salzgitter AG einen wichtigen Lieferanten von grünem Wasserstoff gefunden. Mit dem Energiedienstleister EWE sei eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung von jährlich rund …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -2,84 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,35 %. ArcelorMittal legt um +0,31 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.