Börsen Update Europa - 09.06. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.131,43 PKT und steigt um +0,24 %. Top-Werte: Schaeffler +4,00 %, AUTO1 Group +3,32 %, Stroeer +3,20 % Flop-Werte: Salzgitter -4,54 %, IONOS Group -4,21 %, ThyssenKrupp -2,46 %

Der DAX steht aktuell (14:00:00) bei 24.736,47 PKT und steigt um +0,58 %. Top-Werte: Symrise +6,70 %, Infineon Technologies +4,00 %, Deutsche Bank +2,79 % Flop-Werte: SAP -1,63 %, Scout24 -1,26 %, BASF -1,15 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 4.074,36 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,00 %, SUESS MicroTec +3,95 %, Eckert & Ziegler +2,10 %

Flop-Werte: IONOS Group -4,21 %, SMA Solar Technology -4,03 %, 1&1 -3,73 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:58) bei 6.114,09 PKT und steigt um +0,99 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,00 %, Intesa Sanpaolo +2,86 %, Deutsche Bank +2,79 %

Flop-Werte: SAP -1,63 %, BASF -1,15 %, Bayer -0,73 %

Der ATX steht aktuell (14:00:08) bei 6.068,64 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,26 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,78 %, BAWAG Group +2,19 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,58 %, OMV -1,10 %, Lenzing -0,90 %

Der SMI steht bei 13.407,90 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.

Top-Werte: Givaudan +6,03 %, CIE Financiere Richemont +2,56 %, UBS Group +2,39 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -0,74 %, Novartis -0,40 %, Partners Group Holding -0,15 %

Der CAC 40 steht bei 8.258,48 PKT und gewinnt bisher +0,99 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +2,75 %, Kering +2,66 %, Publicis Groupe +2,65 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -0,98 %, Airbus -0,69 %, Schneider Electric -0,15 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.115,56 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,89 %, Essity Registered (B) +1,74 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,53 %

Flop-Werte: Skanska (B) -0,61 %, Tele2 (B) -0,23 %, Alfa Laval -0,21 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.940,00 PKT und gewinnt bisher +1,19 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,81 %, Public Power +1,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,76 %

Flop-Werte: Viohalco -2,71 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,45 %