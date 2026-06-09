Maxus Mining gibt Abschluss von MobileMT-Interpretation für Projekt Penny bekannt und skizziert mehrere vorrangige Kupfer-Explorationsziele

9. Juni 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, den Abschluss einer modernen geophysikalischen Interpretation (die „Interpretation“) durch Convolutions Geoscience Corporation („Convolutions“) der luftgestützten Mobile Magnetotelluric- („MobileMT“ oder „MMT“)-Vermessung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Penny („Penny“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben. Die Interpretation skizziert mehrere leitfähige und strukturelle Zielgebiete im gesamten Projektgebiet, einschließlich Merkmale, die räumlich mit der Verwerfung Palmer Bar, damit einhergehenden querverlaufenden Strukturen und bekannten Kupfervorkommen in Verbindung zu stehen scheinen. Maxus beabsichtigt, die Interpretation in aktuelle geologische Kartierungen, geochemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen sowie historische Explorationsdatensätze zu integrieren, um weitere Explorationsziele bei Penny zu priorisieren. Das Projekt befindet sich in der Nähe von Cranbrook, British Columbia, innerhalb des ergiebigen Belt-Purcell Basin, das zahlreiche in Sediment enthaltene Basismetalllagerstätten beherbergt, einschließlich der historischen Mine Sullivan.1

Höhepunkte der geophysikalischen Interpretation

Convolutions hat die Interpretation der luftgestützten MobileMT-Vermessung 2025 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Penny von Maxus abgeschlossen.

Die MobileMT-Vermessung 2025 umfasste etwa 519 Linienkilometer über ein Gebiet von 46 km² und wurde konzipiert, um Festgesteinsstrukturen, Lithologie, Leitfähigkeit und Resistivitätsmerkmale zu kartieren.

Im Rahmen der Interpretation wurden mehrere leitfähige Abschnitte und strukturelle Zielgebiete identifiziert, einschließlich Merkmale, die räumlich mit der Verwerfung Palmer Bar und damit einhergehenden querverlaufenden Strukturen in Verbindung stehen.

Leitfähige Horizonte stehen Interpretationen zufolge potenziell mit einer sulfid- oder graphithaltigen Stratigrafie innerhalb der Formation Creston in Verbindung. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um die Quelle der Leitfähigkeit zu ermitteln.

Maxus beabsichtigt, die Interpretation in geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen, bekannte Mineralvorkommen und historische Datensätze zu integrieren, um weitere Explorationsziele zu priorisieren.

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, sagte:

„Die von Convolutions Geoscience durchgeführte Interpretation hat unser Verständnis des Projekts Penny erheblich verbessert und mehrere vorrangige Zielgebiete für weitere Explorationsprogramme hervorgehoben. Die starke Korrelation zwischen interpretierten leitfähigen Abschnitten, bedeutsamen strukturellen Korridoren und bekannten Kupfer-Silber-Vorkommen erhöht unser Vertrauen in das Potenzial des Projekts erheblich. Wir sind davon überzeugt, dass Penny eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit innerhalb des ergiebigen Belt-Purcell Basin darstellt.“

Über das Projekt Penny

Das Projekt besteht aus etwa 3.123 ha, die sich innerhalb des ergiebigen Belt-Purcell Basin im Südosten von British Columbia befinden, 17 km südöstlich der historischen Mine Sullivan bei Kimberley, British Columbia.1 Das Projekt beherbergt zahlreiche historische Mineralvorkommen und profitiert von über einem Jahrhundert an aufgezeichneten Explorationsaktivitäten.

Historische und aktuelle Explorationsarbeiten bei Penny beinhalteten geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten, geophysikalische Untersuchungen und Gesteinsprobenahmeprogramme, die kupferreiche Mineralisierungen anpeilten, die mit günstigen regionalen Strukturen und Alterationssystemen einhergehen. Historische Arbeiten innerhalb des Projektgebiets haben mehrere Kupfer-Silber-Vorkommen identifiziert, einschließlich der Penny Man-Vorkommen, wo die Mineralisierung für gewöhnlich mit Verwerfungen, Scherzonen, Verkieselung und bruchkontrollierten Sulfiden einhergeht.

Vor dem Erwerb des Projekts durch Maxus ergaben historische Probenahmeprogramme Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12).1 Seit dem Erwerb des Projekts hat Maxus eine hochauflösende luftgestützte MobileMT-Vermessung durchgeführt, gefolgt von geologischen Kartierungen und Oberflächen-Probenahmeprogrammen, einschließlich Gesteinsproben von der Oberfläche mit Werten von bis zu 0,34 % Cu.2

Im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen Interpretation durch Convolutions wurden mehrere breite Leitfähigkeitsanomalien und strukturell kontrollierte Ziele im gesamten Projektgebiet identifiziert, von denen mehrere räumlich mit bekannten Mineralvorkommen und der Verwerfung Palmer Bar in Verbindung zu stehen scheinen.

Maxus plant, vorrangige Ziele für zukünftige Explorationsprogramme durch die kontinuierliche Integration der MobileMT-Interpretation in geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und historische Datensätze zu definieren und zu priorisieren.

Abbildung 1: Geophysikalische Interpretationskarte des Projekts Penny. Die ausgewählten MMT-Anomalien repräsentieren Leitfähigkeitsanomalien, die Interpretationen zufolge eine sulfid- oder graphithaltige Stratigrafie innerhalb der Formation Creston widerspiegeln.

Details der Vermessung und Interpretation

Die luftgestützte MobileMT-Vermessung 2025 umfasste etwa 519 Linienkilometer über ein Gebiet von 46 km² und wurde konzipiert, um die Kartierung von Festgesteinsstrukturen, Lithologie, Leitfähigkeit und Resistivitätsmerkmale im gesamten Projektgebiet zu unterstützen. Die von Convolutions durchgeführte Interpretation beinhaltete scheinbare MobileMT-Leitfähigkeitsdaten, Resistivitätsinversionsergebnisse, Magnetikdaten, bekannte Mineralvorkommen, kartierte Strukturen und historische Explorationsdatensätze, um Zielgebiete für weitere Explorationsprogramme zu verfeinern.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen. Kyle Patterson, P.Geo., President von Convolutions, hat die Offenlegungen zur geophysikalischen Auswertung in dieser Pressemitteilung geprüft.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m‖ ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO₃§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer Systeme kritischer Minerale zu erschließen.

Quellennachweis

1 „NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12“, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

2 Pressemitteilung von Maxus Mining vom 9. Dezember 2025. Link

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, „Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb“ – Link

‖ „Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling“ – 24. Februar 2025 – Link

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 – Link

† „NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude“, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

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Die Maxus Mining Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 0,420EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

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