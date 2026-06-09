US-Direct Lending & Private Debt: Chancen in Deutschland & Schweiz – Interview
Private Debt boomt – doch US Direct Lending und europäische Kreditmärkte könnten kaum unterschiedlicher sein. Wo liegen Risiken, Chancen und die Rolle spezialisierter Anbieter?
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- US Direct Lending vs. europäisches Private Debt: zwei strukturell verschiedene Märkte — US-Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber mit intensivem Wettbewerb, komprimierten Spreads, aufgeweichten Covenants, höherem Leverage und einer „Shadow Default Rate“ von ~5–6%; Europa ist fragmentierter, hat konservativere Leverage-Niveaus, stärkere Covenants und für Euro-Investoren kein Währungsabsicherungsproblem.
- Bankenrückzug und Marktchance in Europa/Schweiz: Basel IV und der Wegfall der Credit Suisse haben Finanzierungslücken geschaffen, besonders im Lower Mid Market, wodurch Raum für spezialisierte Private-Credit-Anbieter entsteht.
- Daneo Partners-Strategie: seit 2018 Fokussierung auf den europäischen DACH-Mittelstand (Finanzierungssegment €10–75 Mio.), mit erstrangig besicherten, maßgeschneiderten Krediten, starkem Covenant-Fokus und lokalem Proprietary Dealflow.
- Rolle von Private Debt für Institutionelle: Private Debt hat sich in Europa von einer Nische zur etablierten Anlageklasse entwickelt (deutsche Durchschnittsallokation laut BAI ~3,3%); Vorteile sind geringe Volatilität, konkurrenzfähige Renditen, direkte Vertragsbeziehungen und aktives Monitoring/Interventionsmöglichkeiten.
- Zentrale Investorenbedenken: aktueller Fokus auf Risiken — US-Warnsignale (Covenant‑lite, Payment‑in‑Kind, hohes Leverage), makro‑/geopolitische Resilienz, Bewertungs‑/Leverage‑Risiken in überbezahlten Sponsor‑Deals sowie frühere schmerzhafte Erfahrungen in Deutschland (z. B. immobilienbesicherte Mezzanine/Whole Loans).
- Ausblick: attraktive Chancen im europäischen Lower Mid Market aufgrund Unterversorgung und besserer Strukturen; zugleich steigt der Wettbewerbs‑/Deployment‑Druck (Rekord‑Fundraising 2025), und die größte Herausforderung bleibt die zunehmende Verunsicherung, die bei Problemen in den USA das Gesamtvertrauen in Private Debt belasten könnte.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.