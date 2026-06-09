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    US-Direct Lending & Private Debt: Chancen in Deutschland & Schweiz – Interview

    Private Debt boomt – doch US Direct Lending und europäische Kreditmärkte könnten kaum unterschiedlicher sein. Wo liegen Risiken, Chancen und die Rolle spezialisierter Anbieter?

    US-Direct Lending & Private Debt: Chancen in Deutschland & Schweiz – Interview
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending vs. europäisches Private Debt: zwei strukturell verschiedene Märkte — US-Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber mit intensivem Wettbewerb, komprimierten Spreads, aufgeweichten Covenants, höherem Leverage und einer „Shadow Default Rate“ von ~5–6%; Europa ist fragmentierter, hat konservativere Leverage-Niveaus, stärkere Covenants und für Euro-Investoren kein Währungsabsicherungsproblem.
    • Bankenrückzug und Marktchance in Europa/Schweiz: Basel IV und der Wegfall der Credit Suisse haben Finanzierungslücken geschaffen, besonders im Lower Mid Market, wodurch Raum für spezialisierte Private-Credit-Anbieter entsteht.
    • Daneo Partners-Strategie: seit 2018 Fokussierung auf den europäischen DACH-Mittelstand (Finanzierungssegment €10–75 Mio.), mit erstrangig besicherten, maßgeschneiderten Krediten, starkem Covenant-Fokus und lokalem Proprietary Dealflow.
    • Rolle von Private Debt für Institutionelle: Private Debt hat sich in Europa von einer Nische zur etablierten Anlageklasse entwickelt (deutsche Durchschnittsallokation laut BAI ~3,3%); Vorteile sind geringe Volatilität, konkurrenzfähige Renditen, direkte Vertragsbeziehungen und aktives Monitoring/Interventionsmöglichkeiten.
    • Zentrale Investorenbedenken: aktueller Fokus auf Risiken — US-Warnsignale (Covenant‑lite, Payment‑in‑Kind, hohes Leverage), makro‑/geopolitische Resilienz, Bewertungs‑/Leverage‑Risiken in überbezahlten Sponsor‑Deals sowie frühere schmerzhafte Erfahrungen in Deutschland (z. B. immobilienbesicherte Mezzanine/Whole Loans).
    • Ausblick: attraktive Chancen im europäischen Lower Mid Market aufgrund Unterversorgung und besserer Strukturen; zugleich steigt der Wettbewerbs‑/Deployment‑Druck (Rekord‑Fundraising 2025), und die größte Herausforderung bleibt die zunehmende Verunsicherung, die bei Problemen in den USA das Gesamtvertrauen in Private Debt belasten könnte.



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