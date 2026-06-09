SoftBank Group Aktie weiter abwärts - 09.06.2026

Mit einer Performance von -3,54 % musste die SoftBank Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,29 %, geht es heute bei der SoftBank Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SoftBank Group ist eine japanische Investment-Holding mit Fokus auf Technologie- und Telekommunikationsbeteiligungen (u.a. Vision Funds, Arm-Anteil). Hauptleistung: Kapital, Netzwerk, Skalierung für Tech- und KI-Unternehmen. Marktstellung: einer der größten Tech-Investoren weltweit. Wichtige Konkurrenten: Sequoia, Tiger Global, KKR, Blackstone. USP: aggressiver Kapitaleinsatz, großer globaler Deal-Flow, strategische Ökosystem-Orientierung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SoftBank Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,10 % bestehen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,54 %. Im Jahr 2026 gab es für SoftBank Group bisher ein Plus von +53,40 %.

SoftBank Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,95 % 1 Monat +21,54 % 3 Monate +93,10 % 1 Jahr +221,45 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Stand: 09.06.2026, 14:07 Uhr

Es gibt 6 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,42 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von SoftBank Group

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Deutsche Telekom notiert im Plus, mit +0,36 %. Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,48 %. Tencent legt um +2,68 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,96 %.

SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.