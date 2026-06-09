Nach 626% Kursplus in einem Jahr: Dieser Krebsspezialist macht Anleger sprachlos

Auslöser: erste Zwischendaten aus einer laufenden Phase-1/2-Studie mit dem firmeneigenen Wirkstoff Vopimetostat. Der wird in Kombination mit zwei Präparaten des Partnerunternehmens Revolution Medicines getestet, bei Patienten mit einem seltenen aber besonders aggressiven molekularen Subtyp des Bauchspeicheldrüsenkrebses sowie bei bestimmten Lungenkrebspatienten.

Pankreas-Karzinom gilt als eine der schwierigsten Diagnosen der Onkologie: niedrige Überlebensraten, kaum wirksame Therapien. Genau deshalb hat der Kurssprung von Tango Therapeutics am Montag so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Die Aktie des Bostoner Biotechs legte um 53 Prozent auf knapp 31 US-Dollar zu und markierte damit ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 254 Prozent, in den vergangenen zwölf Monaten auf stolze 626 Prozent.

Die Zahlen sind für dieses Indikationsgebiet außergewöhnlich: In der Kombination mit dem Wirkstoff Daraxonrasib erreichten 92 Prozent der Pankreaskrebspatienten ein objektives Therapieansprechen, sprich: Tumoren schrumpften oder stabilisierten sich. Nach sechs Monaten waren 90 Prozent der Patienten ohne nachweisbare Krankheitsprogression, die Krankheitskontrollrate lag bei 100 Prozent. Bei einer kleinen Gruppe von Lungenkrebspatienten zeigte dieselbe Kombination eine Ansprechrate von ebenfalls 100 Prozent. Schwerwiegende Nebenwirkungen traten dabei kaum auf.

CEO Malte Peters formulierte es auf einer Analystenkonferenz so: "Die Ergebnisse aus unserer laufenden Kombinationsstudie haben unsere Erwartungen dramatisch übertroffen." Der Fokus liege nun klar auf der Weiterentwicklung der Vopimetostat-Daraxonrasib-Kombination für Pankreaskrebs.

Die Analystenreaktion fiel entsprechend aus. B. Riley Securities stufte das Kursziel auf 35 US-Dollar hoch und bezeichnete die Ansprechrate von 92 Prozent als "beispiellos". Leerink Partners geht noch weiter und sieht das Papier bei 69 US-Dollar fair bewertet. Das mittlere Kursziel von rund 35 US-Dollar läge damit noch knapp über dem aktuellen Kurs, was den Bewertungssprung der vergangenen Monate verdeutlicht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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