U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska

: Das Unternehmen hat alle wichtigen Geräte und Verbrauchsmaterialien vorzeitig erfolgreich zum Projekt transportiert. Die Teams sind derzeit damit beschäftigt, Bohrplattformen an Zielen mit hoher Priorität zu errichten, wobei erwartet wird, dass das Bohrteam in den kommenden Wochen vor Ort eintrifft, um mit den Bohrarbeiten zu beginnen.

Das Programm umfasst Diamantkernbohrungen, die sich auf Ziele mit hoher Priorität im Gebiet Whistler – Raintree konzentrieren (siehe Abbildung 1). Ziel ist es, eine Pipeline von Entdeckungen zu entwickeln, die bedeutende Wachstumschancen für das Projekt untermauern können.

Aufbauend auf einer soliden, konservativen wirtschaftlichen Grundlage

: Die künftige Explorationsstrategie baut auf der kürzlich durchgeführten ersten Bewertung („PEA“) des Whistler-Vorkommens auf

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(siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026). Die PEA, die ausschließlich die angezeigten Ressourcen der Lagerstätte Whistler berücksichtigt, ergibt einen Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % („NPV5%“) in Höhe von 2,0 Mrd. $, eine interne Rendite („IRR“) von 33 % und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren bei Basisszenario-Preisen.