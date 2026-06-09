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    U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska

    U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Anchorage, Alaska / 9. Juni 2026 / IRW-Press / U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldminin ... freut sich, ein Update zum für 2026 geplanten Explorationsprogramm (das „Programm“) in seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska („Whistler“ oder das „Projekt“) zu geben.

     

    Highlights:

     

    • Eröffnung des Lagers und Aufbau der Bohranlagen im Gange: Das Unternehmen hat alle wichtigen Geräte und Verbrauchsmaterialien vorzeitig erfolgreich zum Projekt transportiert. Die Teams sind derzeit damit beschäftigt, Bohrplattformen an Zielen mit hoher Priorität zu errichten, wobei erwartet wird, dass das Bohrteam in den kommenden Wochen vor Ort eintrifft, um mit den Bohrarbeiten zu beginnen. 
    • Umsetzung der Wachstumsstrategie: Das Programm umfasst Diamantkernbohrungen, die sich auf Ziele mit hoher Priorität im Gebiet Whistler – Raintree konzentrieren (siehe Abbildung 1). Ziel ist es, eine Pipeline von Entdeckungen zu entwickeln, die bedeutende Wachstumschancen für das Projekt untermauern können.
    • Aufbauend auf einer soliden, konservativen wirtschaftlichen Grundlage: Die künftige Explorationsstrategie baut auf der kürzlich durchgeführten ersten Bewertung („PEA“) des Whistler-Vorkommens auf[1] (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026). Die PEA, die ausschließlich die angezeigten Ressourcen der Lagerstätte Whistler berücksichtigt, ergibt einen Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % („NPV5%“) in Höhe von 2,0 Mrd. $, eine interne Rendite („IRR“) von 33 % und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren bei Basisszenario-Preisen.
    • Neue Infrastruktur-Katalysatoren auf Bezirksebene: Das Unternehmen gratuliert seinem Nachbarn Terra Energy Center („TEC“) zum Erhalt von 89 Mio. US-Dollar an Bundesmitteln vom US-Energieministerium („DOE“) zur Bewertung der Machbarkeit der Inbetriebnahme eines neuen 1,25-Gigawatt-Kraftwerks mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung, das nur 30 Meilen östlich von Whistler liegt. Neben Whistler stellt das TEC-Projekt ein weiteres bedeutendes Ressourcenerschließungsprojekt dar, das die Wirtschaftlichkeit der vom Bundesstaat vorgeschlagenen West Susitna Access Road untermauert. TEC bietet zudem eine potenzielle langfristige Energiealternative zur Optimierung künftiger Studien zur Bergbauerschließung in Whistler.

     

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    U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska Anchorage, Alaska / 9. Juni 2026 / IRW-Press / U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – freut sich, ein Update zum für 2026 …
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