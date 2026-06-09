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    [Einfach gedacht] Private Equity: Europas Rüstungsindustrie als neues Battlefield?!

    Der europäische Rüstungssektor ist stark fragmentiert und das gilt ganz besonders für Deutschland. Viele mittelständische Unternehmen prägen das Bild und immer mehr von ihnen steuern auf das gleiche Problem zu: eine ungelöste Nachfolgeregelung.

    Viele Gründer und/oder Firmeninhaber sind inzwischen in einem Alter, wo sie sich zur Ruhe setzen möchten (oder müssen) und im Gegensatz zu früheren Generationen ist es heute nicht mehr der Normalfall dass sich eine oder mehrere Mitglieder der Gründerfamilie in das "Familienbusiness" einsteigen und die Unternehmertradition fortsetzen. Also wird im schlimmsten Fall der Betrieb eingestellt und das Know-how geht verloren, oder es findet sich ein interessierter Käufer. Und da gibt es die Wettbewerber oder Firmen, die sich ein neues Standbein im inzwischen wieder boomenden Rüstungsbereich aufbauen wollen, oder aber Private Equity. Und das ist für die betreffenden Unternehmen oft Segen und Fluch zugleich.

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    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Einfach gedacht] Private Equity: Europas Rüstungsindustrie als neues Battlefield?! Der europäische Rüstungssektor ist stark fragmentiert und das gilt ganz besonders für Deutschland. Viele mittelständische Unternehmen prägen das Bild und immer mehr von ihnen steuern auf das gleiche Problem zu: eine ungelöste Nachfolgeregelung.Viele …
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