Nach dem Nasdaq-Crash werden aggressive Short-Wetten aufgebaut

Auslöser der Warnung ist der heftige Einbruch des Nasdaq 100 vom vergangenen Freitag. Der Technologieindex verlor fast fünf Prozent und verzeichnete damit seinen stärksten Tagesverlust seit 14 Monaten. Laut Citi-Stratege David Chew habe dieser Ausverkauf die extrem bullishe Positionierung der Anleger zwar teilweise reduziert, die Risiken seien jedoch weiterhin hoch.

Die Nervosität an den US-Börsen nimmt laut Strategen der Citigroup deutlich zu. Während Anleger weiterhin massiv auf Technologie- und KI-Aktien setzen, bauen andere Marktteilnehmer gleichzeitig aggressive Leerverkaufspositionen auf. Genau diese Mischung macht den Markt aus Sicht der Bank derzeit besonders anfällig für neue Rückschläge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Die Kapitalflüsse zeigen einen gespaltenen Markt, in dem sich in letzter Zeit aggressive Leerverkäufe neben anhaltenden Long-Positionen aus der Vergangenheit vermischen", schrieb Chew. Besonders problematisch sei, dass viele Anleger trotz der jüngsten Verluste weiterhin stark im Gewinn lägen und deshalb noch keine umfassende Bereinigung stattgefunden habe.

Vor allem der Technologiesektor bleibt laut Citi überfüllt. Die Bank warnt deshalb vor einer möglichen "Long-Liquidation", falls wichtige KI-Treiber enttäuschen sollten. Gemeint sind vor allem Investitionen in künstliche Intelligenz, Geschäftszahlen großer Tech-Konzerne sowie der Halbleiterzyklus.

Zusätzlichen Druck könnten in den kommenden Tagen mehrere Großereignisse erzeugen. Bereits am Mittwoch werden neue US-Inflationsdaten veröffentlicht. Zudem steht am 17. Juni die erste Zinsentscheidung der Federal Reserve unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh an. Gleichzeitig bereiten sich die Märkte auf milliardenschwere Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic vor.

"Trotz einer gewissen Risikoreduzierung bleibt die bullishe Positionierung am Nasdaq ausgeprägt", schrieb Chew. Sollten die Erwartungen an den KI-Boom nachlassen, könnte dies angesichts der weiterhin hohen Bewertungen und der überfüllten Positionierungen eine neue Verkaufswelle auslösen.

Etwas stabiler sieht Citi derzeit Europa. Dort hätten sich viele Positionierungen zuletzt normalisiert. Anders sei die Lage in Südkorea: Der Kospi sei inzwischen stark von der KI-Euphorie abhängig und deshalb besonders anfällig für Enttäuschungen.

Die Sorge der Strategen: Nach der massiven KI-Rallye der vergangenen Monate könnte schon eine kleine Enttäuschung reichen, um eine deutlich größere Korrektur auszulösen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der US Tech 100 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 29.643PKT auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.





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