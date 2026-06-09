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    US-Direct Lending vs. Private Debt: Chancen für Deutschland & Schweiz

    Private Debt steht an einem Wendepunkt: Während der US‑Markt reift, aber Risiken anhäuft, eröffnet Europas fragmentierter Mittelstand neue, attraktivere Chancen für selektive Kreditgeber.

    US-Direct Lending vs. Private Debt: Chancen für Deutschland & Schweiz
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell unterschiedlich: Der US‑Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber durch starken Wettbewerb komprimieren Spreads, Covenants sind verwässert, Leverage gestiegen und die „Shadow Default Rate“ liegt bereinigt bei rund 5–6%.
    • Europa (inkl. Schweiz) ist fragmentierter und aktuell attraktiver: Banken ziehen sich (z. B. durch Basel IV) zurück, in der Schweiz fehlt nach Credit‑Suisse‑Wegfall ein wichtiger Mittelstands‑Kreditgeber – Folge: Chancen im Lower‑Mid‑Market, konservativere Leverage‑Niveaus, stärkere Covenants und bessere risikoadjustierte Spreads.
    • Daneo Partners’ Fokus: seit 2018 auf europäischen, DACH‑fokussierten Mittelstand (Finanzierungen €10–75 Mio.), meist erstrangig besichert, starke Covenants, geringerer Leverage und proprietärer lokaler Dealflow.
    • Private Debt hat sich in institutionellen Portfolios von der Nische zur etablierten Anlageklasse gewandelt; senior besicherte Direktkredite kombinieren geringe Volatilität mit attraktiven (teilweise eigenkapitalähnlichen) Renditen und bieten direkte Vertragsbeziehung, aktives Monitoring und Eingriffsrechte.
    • Zentrale Anlegerfragen/‑risiken: (1) Warnsignale aus den USA (Covenant‑lite, hohe Leverage, PIK), (2) Resilienz gegenüber makro/geo‑politischer Abschwächung und Workout‑Fähigkeit, (3) Bewertung/Überzahlung bei sponsorgetriebenen Deals; in Deutschland zusätzlich Misstrauen nach problematischen immobilienbesicherten Mezzanine/Whole‑Loan Erfahrungen.
    • Chancen und Herausforderungen: Große Chance im europäischen Lower‑Mid‑Market durch Unterversorgung mit Fremdkapital; Gegenwind durch erhöhten Deployment‑Druck großer Fonds, der Wettbewerbsintensität und Selektivität beim Underwriting steigert sowie durch mögliche Verwerfungen im US‑Segment, die das Vertrauen in Private Debt allgemein belasten könnten.



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