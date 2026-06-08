Graycliff Exploration erweitert seine Präsenz in Sudbury durch die Übernahme von dreizehn strategischen Mineral-Claims, die an das hochgradige Projekt Shakespeare angrenzen

Toronto, ON – 5. Juni 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (das „Unternehmen“ oder „Graycliff“) ( CSE: GRAY ) ( OTCQB: GRYCF ) ( FWB: GE0 ) gibt bekannt, dass es mit King Gold Mines Ltd. eine Kaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) vom 5. Juni 2026 über die Übernahme einer 100-prozentigen rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung an dreizehn (13) strategischen Mineral-Claims (die „Claims“) geschlossen hat, die sich in der Gemeinde Shakespeare im Bergbaugebiet Sudbury in Ontario befinden (die „Übernahme“).

Die Übernahme folgt auf die Pressemitteilung von Graycliff vom 2. Juni 2026, in der über hochgradige Ergebnisse einer Goldanalyse von bis zu 3.030 g/t Gold über 1,0 Meter innerhalb eines Gesamtintervalls von 454,34 g/t Gold über 7,0 Meter aus dem ersten metallurgischen Testbohrloch (Bohrloch A) im Rahmen des Goldprojekts Shakespeare des Unternehmens (das „Projekt Shakespeare“) berichtet wird. Eine Erörterung der Bohrergebnisse, Verfahren bei der Probenahme, Analysemethoden und QA/QC-Protokolle finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Juni 2026. Diese Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Hinweis auf das Mineralpotenzial der erworbenen Claims.

Die Claims befinden sich innerhalb desselben hochprospektiven geologischen Korridors von Shakespeare. Durch den Erwerb der Claims kann Graycliff das Suchgebiet für die durch den jüngsten Bohrerfolg definierte mineralisierte Fläche sofort erweitern. Die Erweiterung stellt sicher, dass das Unternehmen die gesamte Ausdehnung des Streichens und die Gebiete mit parallelen Strukturen kontrolliert, die für die zukünftige Exploration von großer Bedeutung sein könnten. Das Unternehmen führt derzeit Explorationen durch, um das volle Ausmaß des Goldsystems Shakespeare zu ermitteln.

„Unsere jüngsten, am 2. Juni 2026 bekannt gegebenen Untersuchungsergebnisse haben neue Einblicke in das Potenzial von Shakespeare geliefert und tragen dazu bei, die bedeutenden historischen Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet im vergangenen Jahrhundert zu erklären“, sagte der Chairman von Graycliff, James Macintosh.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Graycliff eine 100-prozentige Beteiligung an den Claims, frei von jeglichen Belastungen, erwerben, indem es die folgende Gegenleistung erbringt:

- Barzahlung: Zahlung von 10.000 CAD in bar.