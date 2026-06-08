Revolution am Lithiummarkt? Innovative Trenntechnologie stärkt westliche Lieferketten

Eine neue Technologie aus den USA trennt Lithium sehr viel einfacher aus Gestein als bislang. Hartgesteinsprojekte könnten deshalb schon in Kürze ähnlich kostengünstig sein wie Sole-Projekte. Der bislang durch China dominierte Lithiummarkt dürfte sich dadurch drastisch verändern.

Der Batteriemetallexplorer Lithium Africa (ISIN: KYG6003G1010, WKN: A425GC) treibt die Exploration seiner Projekte in Afrika voran. Im April startete das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Adzopé. Geplant sind 2.000 Bohrmeter innerhalb des neu identifizierten, mehrere Kilometer langen „Saby Trends“, eines breiten lithiumhaltigen Korridors, der mit spodumenhaltigen Pegmatiten in Verbindung steht und durch vorherige Schneckenbohrungen, Grabenarbeiten, Kartierungen und andere Oberflächenarbeiten definiert wurde. Oberflächengrabungen hatten zuvor einen signifikanten Lithiumabschnitt von 8,0 Meter mit 1,10 % Li₂O ab 31,4 m Tiefe ergeben. Die Geologen des Explorers sehen in dem Trend deshalb ein aussichtsreiches Bohrziel.

Lithium Africa: Viele Hartgesteinsprojekte in Afrika

Parallel dazu wurden beim Projekt Agboville – wie Adzopé in der Elfenbeinküste - durch Oberflächenkartierung sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen spodumenhaltige Pegmatite identifiziert. Regolithkartierung, regionale Erkundung und Bodengeochemie sollen im Juni abgeschlossen werden.

Bei den zahlreichen Projekten des Unternehmens in unterschiedlichen afrikanischen Ländern, darunter neben der Elfenbeinküste auch Mali, Guinea, Simbabwe, Marokko und Südafrika, handelt es sich um Hartgesteinsprojekte. Der Explorer sucht nach lithiumhaltigen Pegmatitfeldern. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von der vor allem in Südamerika gängigen Praxis, Lithium aus Sole zu gewinnen.

Der Wert dieser Projekte könnte aufgrund eines signifikanten technischen Fortschritts binnen kurzer Zeit deutlich steigen. Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Forscher haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Lithium aus Erz deutlich einfacher, kostengünstiger und umweltfreundlicher als bislang gewinnen lässt.

Mit dem aktuellen Verfahren wird Lithium aus dem Mineral Spodumen bzw. aus einem Silikatgerüst gelöst. Dies erfordert sehr hohe Temperaturen bis etwa 1.000 Grad Celsius und zusätzlich den Einsatz von Fluorwasserstoffsäure. Durch den hohen Energieaufwand entstehen große Mengen CO2 und darüber hinaus giftige Abwässer.