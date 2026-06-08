NORDFROST als Kunden für KI-basierte CATCH-Automatisierung

Mit NORDFROST gewinnt die UMT AG einen prominenten Referenzkunden in einem hochvolumigen, zeitkritischen und regulatorisch anspruchsvollen Marktumfeld. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Automatisierung von Fangbescheinigungen und zugehörigen Importdokumenten im europäischen CATCH-Prozess.

Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", ISIN: DE000A40ZVU2) hat mit der NORDFROST GmbH & Co. KG einen bedeutenden Neukunden für ihre KI-basierte CATCH-Lösung gewonnen. NORDFROST gilt als deutscher Marktführer in der Tiefkühllogistik, betreibt bundesweit rund 40 Standorte, beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von rund EUR 570 bis 580 Mio.

CATCH ist das digitale EU-Verfahren für Fangbescheinigungen bei der Einfuhr bestimmter Fischereiprodukte. Vereinfacht gesagt dokumentiert die Fangbescheinigung die legale Herkunft einer Fischlieferung. In der Praxis handelt es sich dabei um komplexe, häufig uneinheitliche Dokumente mit zahlreichen Angaben zu Fanggebiet, Schiff, Ware, Mengen, Ursprung, Transportweg und behördlicher Bestätigung. Für Unternehmen bedeutet dies bislang hohen manuellen Aufwand, Fehleranfälligkeit und operative Verzögerungsrisiken.

Die CATCH-Lösung der UMT AG automatisiert das Auslesen, Verstehen und Prüfen dieser Dokumente und unterstützt die strukturierte Verarbeitung im EU-System. Damit adressiert UMT einen verpflichtenden Prozess mit hohem Automatisierungsbedarf, der für Importeure, Logistikdienstleister, Verarbeiter und Händler von erheblicher praktischer Bedeutung ist.

"CATCH ist für die Lebensmittellogistik ein hochrelevanter Prozess, bei dem Genauigkeit, Geschwindigkeit und Transparenz entscheidend sind. Mit der KI-Lösung der UMT AG sehen wir die Möglichkeit, komplexe Fangbescheinigungen deutlich effizienter und sicherer zu verarbeiten, sagt Philipp Brandstrup, Geschäftsführer bei NORDFROST."

"NORDFROST ist für uns ein starker Referenzkunde in einem Markt mit erheblichem Skalierungspotenzial, sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. CATCH zeigt exemplarisch, wo KI echten wirtschaftlichen Nutzen schafft: bei verpflichtenden Prozessen, hoher Dokumentenkomplexität und großem Automatisierungsdruck. Genau dort positionieren wir UMT als Anbieter operativer KI-Lösungen für reale B2B-Prozesse."

Der Kundengewinn unterstreicht die strategische Ausrichtung der UMT AG, KI nicht als abstrakte Technologie, sondern als konkrete Lösung für wiederkehrende, dokumentenintensive und regulatorisch sensible Geschäftsprozesse einzusetzen. Die Gesellschaft sieht in CATCH sowie angrenzenden Import-, Zoll- und Logistikprozessen erhebliches Potenzial für skalierbare, wiederkehrende Umsätze.

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