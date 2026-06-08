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    Southern Cross Gold gibt Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index bekannt

    Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien / 8.Juni 2026 / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cro ... freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien mit Beginn des Handels an der Toronto Stock Exchange („TSX“) am Montag, dem 22. Juni 2026, in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen werden. Der S&P/TSX Composite Index ist der wichtigste Referenzindex für kanadische Aktien und dient als Maßstab für eine breite Palette institutioneller Fonds, Indexstrategien und börsengehandelter Produkte. Die Aufnahme spiegelt die Größe des Unternehmens, seine Handelsliquidität und sein wachsendes Profil bei kanadischen und internationalen Anlegern wider.

     

    Michael Hudson, President & CEO, erklärt: „Wir sind stolz darauf, in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen zu werden. Nur wenige Unternehmen schaffen es innerhalb weniger Jahre von der Entdeckung bis zur Aufnahme in den Composite Index, und das Erreichen dieses Meilensteins spiegelt die Arbeit unseres Teams in Australien und Kanada, das Vertrauen unserer Aktionäre sowie die Unterstützung der Gemeinden, Partner und staatlichen Akteure wider, die Sunday Creek unterstützt haben. Die Aufnahme in den Index erweitert unseren Zugang zu passivem und institutionellem Kapital und stärkt unser Profil, während wir eines der weltweit hochgradigsten Gold-Antimon-Vorentwicklungsprojekte vorantreiben. Wir sind dankbar für diese Anerkennung und sehen gleichzeitig klar, was noch vor uns liegt: die disziplinierte Arbeit, Sunday Creek zu weiteren Entdeckungen und zur Entwicklung voranzubringen.“

     

    Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

     

    Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Rahmen des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts, das sich 60 km nördlich von Melbourne, Australien, befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 85 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 119,6 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

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