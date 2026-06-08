🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSPAC ONE AktievorwärtsNachrichten zu SPAC ONE
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei aktuelle Analystenstudien sehen erhebliches Wachstumspotenzial durch "Staige for Industries"

    Zwei aktuelle Analystenstudien sehen erhebliches Wachstumspotenzial durch Staige for Industries
    Foto: adobe.stock.com

    Essen (IRW-Press/08.06.2026) -
    * Kursziele von 2,50 Euro bzw. 3,25 Euro bestätigt
    * Staige One-Aktie ist "Hotstock der Woche" bei boersengefluester.de

    Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) begrüßt die jüngst veröffentlichten Research-Updates der mwb research AG und von SMC Research, die beide die Aktie weiterhin mit "Speculative Buy" einstufen. Die Analysten sehen insbesondere im neuen Geschäftsbereich "Staige for Industries" einen wesentlichen Treiber für die zukünftige Unternehmensentwicklung.

    Die beiden Research Reports sind auf der Investor Relations-Seite der Staige One AG einzusehen.

    * https://finanzen.staige.com/aktie

    Die mwb research AG bestätigt ihr Kursziel von 2,50 Euro je Aktie. SMC Research bekräftigt ebenfalls das Rating "Speculative Buy" und nennt ein Kursziel von 3,25 Euro je Aktie. Beide Studien sehen damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs.

    Im Mittelpunkt der Analysen steht die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft über den Amateur- und Breitensport hinaus. Staige One überträgt dabei seine proprietären Technologien in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Computer Vision, Edge Computing und Kamerasysteme auf industrielle und öffentliche Anwendungsfelder. Zu den adressierten Märkten zählen unter anderem Logistik, Sicherheitsanwendungen, Industrieunternehmen sowie Projekte der öffentlichen Hand.

    Nach Einschätzung von mwb research verfügt Staige One im neuen Geschäftsfeld bereits über eine belastbare Marktposition mit einer Pipeline von rund 90 Projektchancen und einem potenziellen Umsatzvolumen von mehr als 20 Mio. Euro. Erste Referenzprojekte wurden bereits gemeinsam mit namhaften Partnern umgesetzt. Darüber hinaus verweist die Studie auf einen mehrjährigen Auftrag im öffentlichen Sektor mit einem Volumen von rund 600.000 Euro.

    Auch SMC Research bewertet die strategische Erweiterung auf Anwendungen außerhalb des Sports als wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Hervorgehoben werden insbesondere das Referenzprojekt am Hauptsitz der adesso SE in Dortmund, bei dem die KI-basierte Edge-Technologie von Staige zur intelligenten Analyse von Videodaten für Gebäude- und Perimeterschutz eingesetzt wird, sowie der jüngst gewonnene Auftrag im Sicherheitsumfeld. Nach Einschätzung von SMC Research unterstreichen diese Projekte die technologische Leistungsfähigkeit von Staige One und schaffen wichtige Referenzen für die weitere Markterschließung.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zwei aktuelle Analystenstudien sehen erhebliches Wachstumspotenzial durch "Staige for Industries" * Kursziele von 2,50 Euro bzw. 3,25 Euro bestätigt * Staige One-Aktie ist "Hotstock der Woche" bei boersengefluester.de Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     