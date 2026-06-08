Zwei aktuelle Analystenstudien sehen erhebliches Wachstumspotenzial durch "Staige for Industries"

Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) begrüßt die jüngst veröffentlichten Research-Updates der mwb research AG und von SMC Research, die beide die Aktie weiterhin mit "Speculative Buy" einstufen. Die Analysten sehen insbesondere im neuen Geschäftsbereich "Staige for Industries" einen wesentlichen Treiber für die zukünftige Unternehmensentwicklung.

Essen (IRW-Press/08.06.2026) - * Kursziele von 2,50 Euro bzw. 3,25 Euro bestätigt * Staige One-Aktie ist "Hotstock der Woche" bei boersengefluester.de

Die beiden Research Reports sind auf der Investor Relations-Seite der Staige One AG einzusehen.

* https://finanzen.staige.com/aktie

Die mwb research AG bestätigt ihr Kursziel von 2,50 Euro je Aktie. SMC Research bekräftigt ebenfalls das Rating "Speculative Buy" und nennt ein Kursziel von 3,25 Euro je Aktie. Beide Studien sehen damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs.

Im Mittelpunkt der Analysen steht die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft über den Amateur- und Breitensport hinaus. Staige One überträgt dabei seine proprietären Technologien in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Computer Vision, Edge Computing und Kamerasysteme auf industrielle und öffentliche Anwendungsfelder. Zu den adressierten Märkten zählen unter anderem Logistik, Sicherheitsanwendungen, Industrieunternehmen sowie Projekte der öffentlichen Hand.

Nach Einschätzung von mwb research verfügt Staige One im neuen Geschäftsfeld bereits über eine belastbare Marktposition mit einer Pipeline von rund 90 Projektchancen und einem potenziellen Umsatzvolumen von mehr als 20 Mio. Euro. Erste Referenzprojekte wurden bereits gemeinsam mit namhaften Partnern umgesetzt. Darüber hinaus verweist die Studie auf einen mehrjährigen Auftrag im öffentlichen Sektor mit einem Volumen von rund 600.000 Euro.

Auch SMC Research bewertet die strategische Erweiterung auf Anwendungen außerhalb des Sports als wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Hervorgehoben werden insbesondere das Referenzprojekt am Hauptsitz der adesso SE in Dortmund, bei dem die KI-basierte Edge-Technologie von Staige zur intelligenten Analyse von Videodaten für Gebäude- und Perimeterschutz eingesetzt wird, sowie der jüngst gewonnene Auftrag im Sicherheitsumfeld. Nach Einschätzung von SMC Research unterstreichen diese Projekte die technologische Leistungsfähigkeit von Staige One und schaffen wichtige Referenzen für die weitere Markterschließung.