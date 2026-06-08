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    Revival Gold erwirbt eine an sein Goldprojekt Mercur angrenzende Liegenschaft

    Revival Gold erwirbt eine an sein Goldprojekt Mercur angrenzende Liegenschaft
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, ON / 8. Juni 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Revival Gold im Anschluss an eine am 5. Juni 2026 zwischen Revival Golds hundertprozentiger Tochtergesellschaft Revival Gold (Utah) Inc. und einem unabhängigen privaten Grundbesitzer (der „Verkäufer“) abgeschlossene Vereinbarung (die „Vereinbarung“) eine 278 Hektar (686 Acres) große Parzelle erwerben wird, die unmittelbar an das unternehmenseigene Goldprojekt Mercur („Mercur“) im Tooele County in Utah (die „Übernahme“) angrenzt.

     

    Mit der Übernahme sichert sich das Unternehmen eine Pufferzone zu privaten Liegenschaften, die an das Projekt Mercur anschließen. Das Unternehmen besitzt bereits die Schürfrechte für das Konzessionsgebiet, und mit der Übernahme kann es nun auch von der potenziellen Erschließung der Infrastruktur vor Ort profitieren, da so eine eventuell direktere Transportroute von der Mineralisierungszone South Mercur zum derzeit geplanten Standort der Haufenlaugungsanlagen in der Zone West Mercur ermöglicht wird.

     

    Als Entgelt für die Übernahme wird das Unternehmen dem Verkäufer 1.886.912 USD bezahlen. Der Abschluss der Vereinbarung ist an die üblichen Abschlussbedingungen gebunden und dürfte am bzw. rund um den 1. Juli 2026 abgeschlossen werden.

     

    Über Revival Gold Inc.

     

    Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „RVG“ und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel „RVLGF“. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein US-Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

     

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

     

    Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

    Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

     

    Vorsorglicher Hinweis

     

    Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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