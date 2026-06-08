Letzte noch ausstehende Genehmigungen gesichert und Baugenehmigung für den Untertagebau „Los Ricos South“ erteilt

8. Juni 2026, Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/gogold-resources-inc/ ) freut sich, einen wegweisenden Meilenstein bekannt zu geben: Das mexikanische Bundesumweltministerium („SEMARNAT“) hat alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für den Bau der Untertagemine mit großer Förderleistung Los Ricos South („LRS“) (das „Projekt“) im mexikanischen Bundesstaat Jalisco erteilt.

Das Board of Directors des Unternehmens hat einen Baubeschluss gefasst, um mit dem Bau des Projekts zu beginnen, der voraussichtlich 24 Monate vom Baubeginn bis zum ersten Goldguß in Anspruch nehmen wird.

„Wir sind Mexiko und den Menschen in Jalisco zutiefst dankbar für ihre Partnerschaft und ihr Vertrauen und stehen dahinter, während wir dieses Projekt vorantreiben, und wir setzen uns weiterhin voll und ganz dafür ein, langfristigen Wert für das Land und seine Gemeinden zu schaffen“, sagte Brad Langille, President und CEO. „Dieser Erfolg spiegelt unser gemeinsames Engagement für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung wider, bei der Umweltschutz und der Nutzen für die Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Wir freuen uns darauf, voranzukommen und mit dem Bau zu beginnen, während wir weiterhin eng mit allen Stakeholdern zusammenarbeiten.“

Das Projekt wurde unter Berücksichtigung strenger Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsstandards konzipiert. Das Unternehmen bleibt seinem transparenten Dialog mit Aktionären, Nichtregierungsorganisationen, lokalen Gemeinden und allen interessierten Parteien im Verlauf der Entwicklung verpflichtet.

GoGold freut sich darauf, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die regionale wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und im Einklang mit den höchsten Umwelt- und Sozialstandards zu arbeiten. Das Unternehmen verpflichtet sich zudem, nach den höchsten Arbeitsschutzstandards zu arbeiten, um seine Mitarbeiter, Auftragnehmer, Gemeinden und die Umwelt zu schützen.

Über GoGold Resources

GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Entwicklung, die Exploration und den Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt die Tailings-Mine Parral im Bundesstaat Chihuahua, entwickelt das Projekt Los Ricos South, für das alle erforderlichen Baugenehmigungen vorliegen, und verfügt über das Explorationsprojekt Los Ricos North im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

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