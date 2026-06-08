GoldMining legt technischen PEA-Bericht für sein Projekt „La Mina“ in Kolumbien vor, mit einem Barwert nach Steuern von 1,0 Mrd. USD und einer IRR von 32 %

von 1,0 Mrd. US-Dollar, interne Rendite („IRR“) nach Steuern von 32,2 % und anfängliche Amortisationszeit von ca. 2,7 Jahren.

auf ca. 1,8 Mrd. $ mit einem IRR von 49,1 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 1,9 Jahren. Die Spotpreise wurden am 20. April 2026 als 30-Tage-Durchschnittswerte herangezogen.

Bei aktuellen Spotpreisen (ca. 4.775 $/oz Au, 5,75 $/lb Cu und 77 $/oz Ag) steigt der Barwert nach Steuern

Hohe Kapitaleffizienz:

Die anfänglichen Investitionsausgaben werden auf 523 Millionen US-Dollar geschätzt, was einem attraktiven Verhältnis von 1,9 zwischen dem Barwert

5 %

im Basisszenario und dem Anfangskapital entspricht, was das Potenzial des Projekts für eine überzeugende Kapitalrendite unterstreicht.