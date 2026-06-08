GoldMining legt technischen PEA-Bericht für sein Projekt „La Mina“ in Kolumbien vor, mit einem Barwert nach Steuern von 1,0 Mrd. USD und einer IRR von 32 %
Vancouver, British Columbia / 8. Juni 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-i ... – freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht (der „Technische Bericht“) eingereicht hat, der die zuvor angekündigte aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (die „2026 PEA“) für sein La Mina-Projekt (das „Projekt“) in Antioquia, Kolumbien, enthält.
Der technische Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the La Mina Gold-Copper Mineral Deposit, Antioquia, Republic of Colombia“ (Technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß NI 43-101 für die Gold-Kupfer-Lagerstätte La Mina, Antioquia, Republik Kolumbien) mit Stichtag 22. April 2026 ist unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar. Alle hierin genannten Währungsbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.
Highlights der PEA 20261
- Starke Basisprognose: Barwert nach Steuern 5 %von 1,0 Mrd. US-Dollar, interne Rendite („IRR“) nach Steuern von 32,2 % und anfängliche Amortisationszeit von ca. 2,7 Jahren.
- Hängigkeit von den Spotpreisen: Bei aktuellen Spotpreisen (ca. 4.775 $/oz Au, 5,75 $/lb Cu und 77 $/oz Ag) steigt der Barwert nach Steuern 5 %auf ca. 1,8 Mrd. $ mit einem IRR von 49,1 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 1,9 Jahren. Die Spotpreise wurden am 20. April 2026 als 30-Tage-Durchschnittswerte herangezogen.
- Hohe Kapitaleffizienz: Die anfänglichen Investitionsausgaben werden auf 523 Millionen US-Dollar geschätzt, was einem attraktiven Verhältnis von 1,9 zwischen dem Barwert 5 %im Basisszenario und dem Anfangskapital entspricht, was das Potenzial des Projekts für eine überzeugende Kapitalrendite unterstreicht.
- Starkes Produktionsprofil: Durchschnittliche Jahresproduktion von 152,4 Tausend Unzen Goldäquivalent ([1] , „AuEq“) in den ersten fünf Betriebsjahren und Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine („LOM“) von 1,5 Mio. Unzen AuEq (bestehend aus 1,2 Mio. Unzen Au, 2,6 Mio. Unzen Ag und 195 Mio. Pfund Cu) über eine prognostizierte Lebensdauer der Mine von 11,2 Jahren.
- Robustes Kostenprofil: Geschätzte Gesamt-Cash-Kosten von 872 $/oz Au und All-In-Sustaining-Kosten („AISC“) von 1.045 $/oz Au (berechnet auf Nebenproduktbasis).
- Konventioneller Betrieb: Die PEA sieht einen konventionellen Tagebau mit Lkw- und Schaufelbetrieb vor, um eine Aufbereitungsrate von 15.000 Tonnen pro Tag („tpd“) zu unterstützen. Ein bewährter Aufbereitungsablauf unter Verwendung von Standard-Schaumflotations- und Laugungskreisläufen wird metallurgische Ausbeuten von 91 % Au, 80 % Cu und 64 % Ag erzielen.