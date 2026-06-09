Auslandsinvestitionen steigen um 40 %

Mexikos Bergbau erlebt eine deutliche Zunahme bei Auslandsinvestitionen und M&A Aktivität. Attraktive Projekte werden zunehmend zum Ziel von Übernahmen größerer Akteure, die rasch neue Produktion an den Markt bringen müssen.

Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) steht vor dem Beginn eines 8.000 Meter umfassenden Bohrprogramms der Phase II auf dem Adelita-Kupferprojekt im mexikanischen Sonora. In Kürze soll die Mobilisierung des bislang größten Bohrprogramms in der Unternehmensgeschichte starten.

Das geologische Team meldete bereits den Abschluss und die Auswertung hochauflösender magnetischer Drohnen- und Lidar-Vermessungen entlang eines 6 Kilometer langen Granodiorit-Kalkstein-Korridors auf dem Projekt. Die so gewonnenen Daten dienen zur Bestimmung von Bohrzielen.

Algo Grande Copper vor 8.000 Meter Bohrprogramm

Die Ziele des Bohrprogramms sind anspruchsvoll. Priorität hat die Ausweitung der Skarn-Entdeckung Cerro Grande. Die neue magnetische Untersuchung zeigt eine Anomalie, die sich etwa 2,5 Kilometer nordwestlich und südlich der aktuell definierten, 300 Meter langen Lagerstätte erstreckt. Jüngste Bohrungen bei Cerro Grande bestätigten ein großes, hochgradiges Skarnsystem mit mehreren Horizonten. Dazu gehören Analyseergebnisse von 36,00 Metern mit über 1,0 % und 14,79 Metern mit 1,4 % Kupfer. Die neuen Bohrungen bei Cerro Grande sollen insgesamt etwa 7.200 Meter in 15 Bohrlöchern umfassen, mit einer durchschnittlichen Bohrlochlänge von 400 Metern und einer geplanten maximalen Tiefe von 700 Metern.

Mexikos Bergbau durchläuft derzeit eine Boomphase. Obwohl die mexikanische Wirtschaft im ersten Quartal um 0,6 % schrumpfte, legten die ausländischen Direktinvestitionen von 21,4 Mrd. USD im Vorjahr auf 23,6 Mrd. USD zu. Die Investitionen in den Bergbau stiegen dabei überproportional um 39,7 % auf 3,034 Mrd. USD, wie aus einem Ende Mai veröffentlichten Bericht des mexikanischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht.

Mehrere Unternehmen meldeten zuletzt Zahlen und Fortschritte, die weiteres Wachstum wahrscheinlich machen. Luca Mining etwa meldete für das Auftaktquartal einen Umsatzanstieg um 40 % auf 57,6 Mio. USD. Die beiden mexikanischen Betriebe, Tahahueto in Durango und Campo Morrado in Guerrero, finanzierten Investitionen in Höhe von 10,9 Mio. USD vollständig aus dem operativen Cashflow.

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