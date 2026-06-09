Spartan Metals Corp beauftragt The Howard Group mit der Durchführung von Kapitalmarkt- und digitalen Unternehmenskommunikationsprogrammen

Vancouver, Kanada, 9. Juni 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen The Howard Group Inc. („The Howard Group“) mit der Erbringung von strategischen Investor Relations- und Kapitalmarktkommunikationsdienstleistungen beauftragt hat. Ziel ist die Entwicklung und Umsetzung traditioneller sowie digitaler Initiativen, die sich an institutionelle und private Anlegergruppen sowie die breitere Investmentgemeinschaft richten.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir The Howard Group verpflichten konnten und sie das Spartan-Team mit ihrer Erfahrung verstärken wird. Ihre tiefgreifenden Fachkenntnisse werden für uns zusammen mit ihrem starken Netzwerk an strategischen und institutionellen Anlegern im Wolfram- und kritischen Mineralsektor beim weiteren Ausbau unserer Projekte Victorio und Eagle von großem Wert sein. Ihre Beauftragung wird unserer Ansicht nach zur Erhöhung des Bewusstseins für Spartans einzigartige Gelegenheit beitragen und unsere Bemühungen zur Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre verstärken.“

Die Beauftragung hat eine Laufzeit von einem Jahr ab dem 15. Juni 2026, die Gegenstand einer Überprüfung nach sechs Monaten ist. Das monatliche Entgelt beträgt 12.000 $. Das Unternehmen hat ebenfalls vereinbart, The Howard Group Aktienoptionen auf den Erwerb von 400.000 Stammaktien des Unternehmens zu gewähren. Die Aktienoptionen haben eine Laufzeit von drei Jahren und einen Ausübungspreis von 0,61 $; sie werden in vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von zwölf Monaten unverfallbar.

Die Beauftragung von The Howard Group steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

The Howard Group nahm an der Platzierung von Einheiten zum Preis von 0,55 $ im April 2026 teil und hält 100.000 Einheiten von Spartan Metals.

„Unsere ursprüngliche Entscheidung, in Spartan Metals zu investieren, stützte sich auf die Qualität, das Potenzial und die Geschichte der Projekte des Unternehmens in Nevada und New Mexico“, so Grant Howard, President von The Howard Group. „Dass wir nun die Möglichkeit haben, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um das Profil des Unternehmens zu schärfen und die Teilhabe verschiedener Investmentgemeinschaften an den Fortschritten von Spartan zu erhöhen, ist besonders erfreulich.“