First Hydrogen informiert über aktuellen Stand der verbindlichen Absichtserklärung mit Robotikfirma zu Produktlinien für Antriebstechnik, Getriebe und Hochleistungsmotoren

VANCOUVER, B.C., 9. Juni 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat bei der am 23. Februar 2026 angekündigten Transaktion mit einer Robotikfirma neue Fortschritte erzielt. Die Vertragspartner arbeiten derzeit auf den Abschluss der endgültigen Vereinbarung hin. Aus Sicht des Unternehmens kann sich First Hydrogen mit dieser Transaktion an der Schnittstelle zwischen Robotik, sauberen Energien, Wasserstoff, autonomen Systemen und moderner Mobilität positionieren.

Transaktion mit Robotikfirma sichert strategisches geistiges Eigentum

Die Robotikbranche verzeichnet ein enormes Wachstum. Automatisierung, Arbeitskräftemangel, KI-gestützte Systeme und autonome Mobilität kurbeln die Nachfrage nach fortschrittlichen Roboterplattformen und -komponenten an. Antriebs-, Getriebe- und Motortechnologien sind entscheidende Schlüsselkomponenten in Robotersystemen, die in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen die Bewegungssteuerung, das Handling von Lasten sowie Präzision, Langlebigkeit und Effizienz unterstützen.

Die auf Robotertechnik spezialisierte Firma besitzt bzw. lizenziert 26 erteilte und 10 angemeldete Patente sowie das zugehörige geistige Eigentum, einschließlich Robotertechnik, welche die Produktlinien für Antriebstechnik, Getriebe und Hochleistungsmotoren abdecken. Diese Technologien sind erprobt und weltweit erfolgreich in Anwendungsgebieten der Robotik, der Automobilindustrie sowie im Verpackungssektor im Einsatz. Die sogenannten Aktuatoren vereinen menschenähnliche Geschicklichkeit mit maschineller Präzision, indem sie elektrische Energie in kontrollierte Bewegungen umwandeln. Dadurch versetzen sie Robotersysteme in die Lage, komplexe, repetitive und auch gefährliche Aufgaben auszuführen, für die man traditionell menschliche Arbeitskräfte benötigte. Roboter-Stellantriebe oder Aktuatoren sind grundlegende Bauteile, die ein breites Anwendungsspektrum unterstützen und unter anderem in der Industrierobotik, in elektrischen Mobilitätssystemen sowie in zukunftsweisenden autonomen Plattformen wie unbemannten Drohnen zum Einsatz kommen.

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