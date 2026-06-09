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    Medaro Mining beginnt mit Feldarbeiten auf Seltenerdprojekt Clay Howells West in Ontario

    Medaro Mining beginnt mit Feldarbeiten auf Seltenerdprojekt Clay Howells West in Ontario
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 9. Juni 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) berichtet über den Beginn der Feldarbeiten auf seinem Seltenerdprojekt („REE“) Clay Howells West im nördlichen Ontario, rund 50 Kilometer nordnordöstlich von Kapuskasing.

     

    Das aktuelle Feldprogramm ist Teil von Medaros Explorationsprogramm der Phase 1 und soll das geologische Verständnis des Unternehmens für das Projekt durch systematische Prospektion, geologische Kartierung, radiometrische Messungen und geochemische Beprobung verbessern. Die Arbeiten sollen die Generierung und Priorisierung von Zielen für mögliche anschließende Explorationsarbeiten unterstützen.

     

    Das aktuelle Feldprogramm soll, je nach Erreichbarkeit, Wetter, Exposition und Bedingungen vor Ort, Folgendes beinhalten:

     

    • bodengestützte radiometrische Vermessungen mittels tragbarer radiometrischer Geräte, wie zum Beispiel Gammastrahlenspektrometer oder Szintillometer, um die Gesamtradioaktivität sowie, wenn die Geräte es ermöglichen, die Werte für Kalium, Uran und Thorium zu messen;
    • geologische Erkundungskartierung und Prospektion mit Schwerpunkt auf lithologischen Kontakten, strukturellen Besonderheiten, Alterierungszonen und radiometrischen Anomalien;
    • gezielte Gesteinsbeprobung, darunter Stichproben und, wo die Aufschlüsse es ermöglichen, selektive Schlitzproben;
    • geochemische Bodenbeprobung über zugänglichen Zielgebieten und Anschlussrastern; und
    • Integration geologischer, radiometrischer und geochemischer Daten, um Explorationsziele zu definieren und nach Priorität zu ordnen.

     

    Während des Programms der Phase 1 sollen, abhängig von Feldbedingungen, Zugänglichkeit, Exposition und logistischen Überlegungen, rund 50 bis 100 Gesteinsproben und rund 100 bis 200 Bodenproben gesammelt werden. Die während des Programms gesammelten Proben werden zur Multi-Element-Analyse, darunter gegebenenfalls Seltene Erden, an ein akkreditiertes Labor geschickt.

     

    Qualitätssicherung und -kontrolle

     

    Medaro möchte das Feldprogramm gemäß einem standardmäßigen Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm durchführen. Die Feldverfahren sollen eine angemessene Probendokumentation, die Aufzeichnung des Probenfundorts, Protokolle zur Nachverfolgbarkeit und gegebenenfalls die Einführung von Doppelproben umfassen. Die Proben werden zur Vorbereitung und Analyse an ein akkreditiertes Labor geschickt. Die Analyseergebnisse werden vor Veröffentlichung vom Unternehmen und dessen qualifizierter Person überprüft.

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